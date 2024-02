Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Bruntálska - 16. února 2024

Zpráva z ÚO Bruntál - tragická dopravní nehoda řidiče osobního automobilu s nákladním vozem u Horního Benešova

BRUNTÁLSKO:

Tragická dopravní nehoda na Bruntálsku

Přibližně deset minut po deváté hodině ranní 16. února 2024 řídil 36letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Kia Ceed po silnici I. třídy čísla 11 v katastru obce Horní Benešov, a to ve směru od obce Milotice nad Opavou do Horního Benešova, přičemž na rovném přímém úseku pozemní komunikace z doposud blíže neustanovených a nezjištěných příčin přejel do levého jízdního pruhu, kde se čelně střetl s protijedoucím nákladním motorovým vozidlem tovární značky MAN TGM s kontejnerovou nástavbou, které řídil 59letý muž z Bruntálu.

Po nárazu zůstal řidič osobního automobilu zaklíněn ve svém vozem a utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě dopravní nehody podlehl. Staršímu muži bylo způsobeno zranění lehčího charakteru s nutností jednorázového lékařského vyšetření a ošetření na místě kolizní situace v dopravě. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši okolo jednoho milionu korun. U zemřelého 36letého muže byla nařízena soudní pitva i s odběrem biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných, psychotropních, návykových látek či jedů.

Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému a přítomní policisté prováděli i odklon dopravy, a to až do dvanácti hodin a třiceti minut po poledni téhož dne.

Celá, výše popsaná, tragická událost je nadále ve stádiu prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále a rovněž ze strany bruntálských kriminalistů.

Opava 16. února 2024

por. Bc. René Černohorský

komisař

