Informace se dosud nepotvrdily

Školáci by měli při chůzi vždy sledovat zrakem i sluchem prostor a dění kolem sebe. Není vhodné si pouštět do uší naplno hudbu. V případě, že by neznámý člověk chtěl školáka někam odvléci, je dobré co nejhlasitěji volat o pomoc, kopat, bít kolem sebe rukama, škrábat, kousat a snažit se o útěk.

13. září 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec