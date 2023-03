Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace k počtu výjezdů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Dle ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „ZoSP“) ve spojení s ust. § 109 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „ZoPČR“) tímto žadatel prostřednictvím svého právního zástupce žádá policejní orgán v postavení povinného subjektu dle ust. § 2 odst. 1 ZoSP o poskytnutí informace o konkrétním počtu výjezdů a zásahů policejního orgánu od ... do ... na adrese trvalého bydliště žadatele ..., a současně žadatel žádá o poskytnutí úředních záznamů sepsaných policejním orgánem ke každému tomuto policejnímu zásahu na adrese trvalého bydliště žadatele ..., a to do datové schránky právního zástupce žadatele.“

Vaši žádost jsme řádně posoudili a poskytujeme Vám na základě obdržených podkladů požadované informace. V období od ... do ... byly na výše uvedenou adresu uskutečněny hlídkami obvodního oddělení ... územního odboru ... tři výjezdy. Dne ... zde byli policisté vysláni na oznámení týkající se fyzického napadení, věc je evidována pod č. j. ... V této trestní věci jste byl v procesním postavení obviněného, v rámci něhož Vám bylo dne ... umožněno prostudování spisu. Úřední záznam hlídky byl součástí tohoto spisu, proto Vám jej v příloze poskytujeme bez patřičné anonymizace ve smyslu § 8a odst. 1 InfZ.

Dále pak byli policisté na předmětnou adresu vysláni dne ... a ..., kdy však ani v jednom případě nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání a věc byla vyřešena na místě. Úředními záznamy tudíž nedisponujeme. Pro úplnost lze k tomuto sdělit, že Vámi citované ust. § 109 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, se týká úředního záznamu ve vztahu k „úkonu“. Tento je definován v § 11 odst. 1 téhož zákona ve vztahu k případnému ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie.

