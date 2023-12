Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz z oblasti dopravy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

„Prosím o vysvětlení, které pochopí i méně inteligentní spoluobčané, kteří potřebují polopaté vysvětlení. On tomu nerozumí ani policie.

1. Legislativa k této situaci: Můžu zastavit na přechodu pro chodce na nezbytně nutnou dobu (vyložení a naložení nákladu, zde dětí)? (nejedná se o zastavení a stání, ale pouze o zastavení). Žádná zákazová značka (zákaz zastavení či stání) tam není.

2. Legislativa k této situaci: Můžu zastavit na přechodu pro chodce v případě, že se nacházím na křižovatce bez semaforu, kde musím dát přednost, ale zároveň musím stát na přechodu, protože jinak vůbec nevidím do té křižovatky (není k dispozici zrcadlo) a mohla bych způsobit nehodu? (Opět se nejedná o zastavení a stání, ale pouze o zastavení).

3. Legislativa: Jaký je rozdíl v pojmu ×zastavit× (na pár sekund- nezbytně nutnou dobu) a pojem ×zastavit a stát× v tomto řešeném případě zastavení na pár sekund na přechodu pro chodce.

4. Legislativa: Pokud je legislativní rozdíl v situaci popisované v otázce 1 a v otázce 2, jaký je to legislativní rozdíl? A jak jsou tyto dvě situace zastavení na přechodu pro chodce legislativně odlišeny např. paragrafem a jakým."



Povinný subjekt Vaši žádost řádně posoudil a prvotně uvádí, že poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je vystavěno na předpokladu existující, tedy určitým způsobem zaznamenané informace (§ 3 odst. 3). Naopak se tento zákon podle § 2 odst. 4 nevztahuje na

dotazy na názory a vytváření nových informací. Vaše žádost se v základním slova smyslu vztahuje k pojmům zaznamenaným v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a k těmto je Vám poskytnuta odpověď.



Pro úplnost je však třeba uvést, že gestorem tohoto zákona není policie, ale ministerstvo dopravy, které může vydávat výkladová stanoviska. Odpověď vychází z podkladů odboru služby dopravní policie krajského ředitelství.



ad 1) Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před nimi, což uvádí § 27 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu. Z tohoto znění je zřejmé, že zastavení a stání je na přechodu pro chodce či přejezdu

pro cyklisty zakázáno z jakéhokoliv důvodu, tudíž nepřipouští ani jeden z Vámi uvedených způsobů uvedení vozidla do klidu. Zákazová značka zde proto ani nemusí být umístěna.

ad 2) až ad 4) Je žádoucí vysvětlit rozdíly v pojmech zastavit, stát a zastavit vozidlo. Tyto pojmy jsou definovány v § 2 zákona o silničním provozu, konkrétně pod:

písm. n) - stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení;

písm. o) - zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu;

písm. p) - zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.

Z výše uvedeného vyplývá, že pojem stání a zastavení je z pohledu zákona spojen s vůlí řidiče, který tedy chtěl zastavit, aby například vyložil nebo naložil náklad, popřípadě nechal vystoupit či nastoupit osoby. Vaší položené otázce tedy odpovídá pojem zastavení vozidla, tudíž nezávisle na vůli řidiče, kdy jde o situaci nastalou vlivem okolního provozu, na kterou řidič zastavením vozidla reaguje (nejedná se tedy o situaci sloužící k nastoupení či vystoupení osob).



Nicméně je třeba zdůraznit, že na přechodu pro chodce je zakázáno zastavit, byť na pár sekund, a že úmyslným zastavením na přechodu pro chodce řidič vozidla porušuje ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a naplňuje tak znaky přestupku dle paragrafu 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb.

