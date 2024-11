Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke stavu trestního řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím ve věci podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem funkce úřední osoby, z něhož je podezřelý … tím, že v době nejméně … uzavřel nebo dal podnět k uzavření … s … a následně … nechal vyplatit odměny za provedenou práci, ačkoli dílo nebylo řádně odevzdáno, ba pravděpodobně ani vykonáno, a tím se mohl dopustit jednání, které vykazuje znaky trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Věc je prověřována pod č. j. … .

V této věci jsem podal dne … prostřednictvím Státního zastupitelství … oznámení, které bylo dne … postoupeno … Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje pod spis. zn. … .

Přestože jsem ve svém oznámení uvedl, že k této věci disponuji listinnými důkazy, nebyl jsem dosud orgány činnými v trestním řízení k jejich doložení vyzván, ani jsem nebyl jako oznamovatel vyslechnut.

Vzhledem k uvedenému Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informací k níže uvedeným bodům:

Poskytnutí Záznamu o zahájení úkonů trestního řízení

Sdělení, jaká je dozorujícím státním zástupcem stanovena lhůta pro vyřízení věci a v případě, zda již byla policejním orgánem podána žádost o prodloužení lhůty prověřování a o poskytnutí této žádosti

Sdělení kdo zastupuje … jako poškozeného – prosím o zaslání kopie poučení poškozeného

V jaké fázi se toto trestní řízení nachází, v případě ukončení prověřování Vás žádám o poskytnutí Usnesení, kterým byla věc vyřízena

Sdělení, zda si poškozený podal proti případnému odložení věci stížnost a zaslání kopie této stížnosti

…“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující. Povinný subjekt se nejprve musel vypořádat s některými zákonnými výlukami omezujícími poskytnutí informací.

Z ust. § 11 odst. 4 písm. a) InfZ vyplývá, že povinný subjekt neposkytne informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces.

Dle vyjádření vedoucího dotčeného organizačního článku Policie ČR bylo trestní řízení ve věci č. j. … ukončeno ke dni …, kdy byl Okresnímu státnímu zastupitelství … podán návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání obviněného dle ust. § 307 trestního řádu. Trestní řízení se tedy nacházelo ve fázi vyšetřování, která byla ze strany policejního orgánu ukončena vydáním návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání, jedná se tak o dokument, kterým byla věc policejním orgánem vyřízena. Povinný subjekt se zabýval možnými následky, které by mohly vzniknout v důsledku poskytnutí informací třetí osobě, tedy žadateli, a z tohoto důvodu oslovil dozorujícího státního zástupce v dané věci. Z vyjádření dozorujícího státního zástupce vyplynulo, že poskytnutí požadovaných informací neohrozí účel trestního řízení, neboť ve věci již bylo ze strany Okresního státního zastupitelství … vydáno usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného. Tato výluka tak nebyla důvodem pro odepření požadovaných informací žadateli.

Ve vztahu k části žádosti vztahující se k prodloužení lhůty prověřování, povinný subjekt uvádí, že prověřováni ze strany policejního orgánu již bylo ukončeno, a proto již nemá danou žádnou lhůtu k vyřízení. Ve věci nebylo vydáno usnesení o odložení věci, tedy nemohla být proti takovému rozhodnutí ani podána stížnost, proto se jedná o nezaznamenanou informaci dle ust. § 3 odst. 3 InfZ.

…. bylo v uvedeném trestním řízení jako poškozený subjekt zastoupeno … .

Ve věci dále poskytujeme požadované dokumenty a to „Záznam o zahájení úkonů trestního řízení“, „Poučení poškozeného“ a „Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání“, což je dokument, kterým byla dle Vašeho požadavku (policejním orgánem) „věc vyřízena“.

Dokumenty poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, neboť tyto obsahují množství osobních údajů ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ, a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí fyzických osob. Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Prostředkem ochrany osobních údajů může být jejich anonymizace. Při anonymizaci požadovaných dokumentů pak povinný subjekt přihlédl k tomu, že v dokumentech jsou uvedeny skutečnosti, které jsou žadateli známy, resp. o těchto sám ve své žádosti hovoří. V dokumentech tak byly ponechány osobní údaje v žádosti jmenované … v rozsahu jména a příjmení. Dále byly v dokumentech ponechány rovněž osobní údaje obviněného, a to v rozsahu jména a příjmení, neboť trestní řízení proti obviněnému bylo vedeno z důvodu jeho výkonu veřejné funkce. Povinný subjekt v rámci řešení otázky poskytnutelnosti informace rovněž kontaktoval obě v žádosti jmenované dotčené osoby a tyto vyrozuměl o obsahu žádosti o informace, tedy kdo žádá a co je předmětem žádosti. Dotčené osoby následně výslovně sdělily, že souhlasí s poskytnutím požadovaných informací, tedy se sdělením jejich jména a příjmení, s podmínkou anonymizace jejich dalších osobních údajů v rozsahu data narození a místa trvalého bydliště. S ohledem na výkon veřejné funkce pak nebylo nutné anonymizovat rovněž osobní údaje … jakožto osoby zmocněné k zastupování poškozeného …, a to v rozsahu titulu, jména a příjmení.

Na závěr povinný subjekt podotýká, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.

Ačkoliv byla žádost podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, požadované informace povinný subjekt doručí do datové schránky žadatele uvedené v žádosti o informace.

vytisknout e-mailem