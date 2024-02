Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétní dopravní nehodě

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Vážení,

tímto žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně o zaslání Oznámení přestupku Policie ČR ze dne ….., sp. zn………., včetně úředních záznamů o podání vysvětlení a dopravní nehodě ze dne …….. O dané dokumenty žádám v anonymizované podobě.

Předem děkuji za odpověď v zákonem stanovené lhůtě. Odpověď zašlete v elektronické podobě do mé datové schránky: ……..“.

Odpověď:

Vaši žádost jsme řádně posoudili a jako odpověď na ni Vám v příloze k tomuto dokumentu zasíláme následující dokumenty:

Oznámení přestupku ze dne ……..,

Protokol o nehodě v silničním provozu ze dne ……..,

Úřední záznam o podání vysvětlení ze dne ……..,

Úřední záznam o podání vysvětlení ze dne …….. a

Úřední záznam o podání vysvětlení ze dne ………

Všechny dokumenty zasíláme ve Vámi požadované anonymizované podobě. Anonymizace byla provedena s přihlédnutím k výlukám z poskytování informací uvedeným v § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., dle kterého informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Požadované dokumenty obsahují množství osobních údajů, včetně projevů osobní povahy (obsahy výpovědí osob podávajících vysvětlení), které jsou předmětem právní ochrany a jejichž poskytnutím by povinný subjekt postupoval v rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), který stanoví právní tituly ke zpracování osobních údajů způsobem, aby byla naplněna zásada zákonnosti vyjádřená v čl. 5 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení. V daném případě se pak osobní údaje prolínají rovněž s dalšími údaji, jejichž poskytnutím by mohla být porušena ochrana osobnosti a soukromí osob, kdy i tyto instituty požívají právní ochrany, která pak vychází zejména z § 81 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dle kterého je chráněna osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Ustanovení § 86 občanského zákoníku pak stanoví, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Pro povinný subjekt žádný takový zákonný důvod z titulu podané žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. nevyplývá.

