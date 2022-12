Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Informace o účasti policisty u správního řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržela dne 21. září 2022 datovou schránkou žádost o poskytnutí informací, ve které se žadatel domáhá následujících informací:

"V souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) žádám o poskytnutí následujících informací:

Policista prap. X.Y. byl předvoláním Městského úřadu Moravské Budějovice sp. zn. ODSH/03451/2021-DS, č.j. MUMB/ODSH/2009/2022 ze dne 21.1.2022 předvolán k ústnímu jednání na 24. 2. 2022 v 8:00 hod. písemností doručenou dne 21. 4. 2022 na Policii ČR, dopravní inspektorát Jihlava. Podle sdělení prap. X.Y. v následujícím řízení byl tento cca týden před konáním ústního jednání vyrozuměn svým nadřízeným o tom, že jednání je zrušeno.

Žádám tedy o poskytnutí informace

1) Kdy, kterým nadřízeným a jakým způsobem byl prap. X.Y. vyrozuměn o tom, že nařízené ústní jednání je zrušeno;

2) Kdy, jakým způsobem a kterou úřední osobou z městského úřadu byl tento nadřízený vyrozuměn o tom, že ústní jednání je zrušeno;

3) Pokud byla PČR o zrušení ústního jednání vyrozuměna písemně, žádám o poskytnutí kopie této písemnosti, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) od obdržení žádosti prostřednictvím datové schránky."

Povinný subjekt žádost posoudil z hlediska splnění všech formálních náležitostí a konstatoval, že z předmětné žádosti není zřejmé, jakého data se uvedená žádost dotýká, protože v uvedených datech je časový nesoulad a není tedy možné věc spolehlivě identifikovat. Vyzval proto žadatele podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., by žádost upřesnil, to znamená, aby uvedl další údaje, které by umožnily věc, jež je ředmětem jeho zájmu, identifikovat. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti. Žadatel obratem, téhož dne, tedy 21. září 2022, žádost upřesnil a opravil předmětný datum v obsahu žádosti z původního 21.4. 2022 na 24.1. 2022. Povinný subjekt žádosti vyhověl a poskytuje požadované informace:

Odpovědi:

Ad1) Zhruba týden před termínem nařízeného ústního jednání - přesný den si s ohledem na dlouhý časový odstup již nepamatuje - byl prap. X.Y. informován svým nadřízeným, vedoucím dopravního inspektorátu Jihlava, o skutečnosti, že nařízené ústní jednání je zrušeno. Informován byl telefonicky.

Ad2) Během měsíce února 2022 - přesný den si s ohledem na dlouhý časový odstup od dané události vedoucí dopravního inspektorátu Jihlava, již nepamatuje. Informován byl telefonicky. Jméno úředníka/úřednice Městského úřadu Moravské Budějovice si s ohledem na dlouhý časový odstup od dané události již nepamatuje.

Ad3)Viz obsah výše uvedených odpovědí

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

12. prosinec 2022

