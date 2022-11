Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Informace o obsahu jednání na PČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržela cestou elektronické podatelny povinného subjektu dne 4. listopadu 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žadatelka požaduje následující informace:

„Žádám o nahlédnutí do zápisu o výslechu vztahující se k mé osobě. Konkrétně by se mělo jednat o dva zápisy. První rozhovor jsem absolvovala počátkem března, přesné datum si již nepamatuji, přicházela jsem pro nahlášení stalkingu od svých rodičů..." Další část žádosti obsahuje osobní údaje, proto je povinný subjekt nezveřejňuje.

KRPJ jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., posoudilo tuto žádost z hlediska splnění formálních náležitostí a poté podle jejího obsahu a konstatuje, že ji lze vyřídit v režimu informačního zákona. Žadatelce poskytujeme následující informace:

K žádosti o informaci - „žádám o nahlédnutí do zápisu o výslechu vztahující se k mé osobě. Konkrétně by se mělo jednat o dva zápisy“ - povinný subjekt sděluje, že žádné výslechy s osobou žadatelky neprobíhaly, ale policejním orgánem byly v interním systému Policie České republiky zaznamenány pouze základní informace o tom, čeho se oba kontakty, která žadatelka vedla formou rozhovoru, týkaly. Ani v jednom případě se nejednalo o protiprávní jednání, která by se vztahovala k působnosti Policie České republiky.

Z interního systému Policie ČR proto poskytujeme stručné výpisy dvou osobních kontaktů, které žadatelka osobně vedla na obvodním oddělení Žďár nad Sázavou. I tyto výpisy obsahují osobní údaje.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

13. listopad 2022

