Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Informace ke konání takzvaného soukromého hudebního festivalu ve Stvolínkách

ČESKOLIPSKO - Pořadatel si za tímto účelem pronajal pozemek soukromého majitele.

Od pátku se na paní starostku obce Stvolínky i na naši tísňovou linku 158 a nebo přímo na služebnu obvodního oddělení Policie ČR v Žandově začali obracet občané, kteří reagovali na počínající takzvaný soukromý hudební festival v obci Stvolínky. Ten pořadatel uspořádal na pozemku v katastru obce Stvolínky, který si pronajal od majitele na základě uzavřené smlouvy na dobu od 18. hodiny dne 26. července do poledne dnešního dne s tím, že prostor uvede do původního stavu do 2. srpna.

Na základě získaných informací o akci jsme na místě od pátku mimo jiné dohlíželi na bezpečnost silničního provozu kvůli motorizovaným účastníkům, kteří sem najížděli a také prostor průběžně opouštěli. V největší špičce tu podle našich odhadů bylo zhruba 1 800 účastníků a více jak 200 motorových vozidel.

Naše hlídky od pátku do neděle zadokumentovaly 29 přestupků v dopravě, které jsme oznámili do správního řízení. Jednalo se o jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. U dvanácti cizinců jsme přistoupili k uložení kauce, abychom tak zajistili jejich přítomnost při projednávání přestupku. Kromě toho se účastníci festivalu dopustili čtyř trestných činů kvalifikovaných jako přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, jednoho přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky (jízdou pod vlivem alkoholu) a jednoho maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ( řízením vozidla v době zákazu řízení).

Na akci dorazili v hojném počtu i její zahraniční účastníci. Byli mezi nimi Nizozemci, Francouzi, Němci, Britové a Italové. V těchto dnech se soustředíme na to, aby při opuštění Stvolínek neohrožovali bezpečnost silničního provozu. Na místě zůstáváme do doby, než pozemek všichni opustí.

Současně zpracováváme dokumentaci všech dalších deliktů, ke kterým v průběhu akce došlo včetně přestupků proti zákonu o ochraně přírody a krajiny a proti veřejnému pořádku. Ty následně oznámíme příslušným správním orgánům.

31. 7. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

