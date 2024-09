Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Informace k úkonům OVK

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (116751/2024)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 18. srpna 2024 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo celkem 5 dotazu v souvislosti s činnosti ……………….. a úkonů OVK při šetření upozornění:

„1) Žádám o informaci, z jakého důvodu ………….. lustroval v informačním systému policie naše auto. Kdy k tomu došlo (datum), kolikrát to udělal, kdo mu to povolil a jaký byl oficiální důvod lustrace vozu. Více v komentáři.

2) Žádám o informaci, kopii dokladu, která by onu lustraci povolovala a uvěřitelně zdůvodňovala. Více opět v komentáři.

3) Žádám o informaci, zda ……………. zná SPZ našeho vozu a kde ………. zjistil jaké auto (majitel je manželka) máme. Více opět v komentáři.

4) Kdy ………….. podával vysvětlení na OVK, viz výše uvedené číslo jednací (datum a hodina).

5) Kdy ………………. podávala vysvětlení na OVK, viz výše uvedené číslo jednací (datum a hodina).“

K dotazům uvádíme následující:

K předmětu dotazu nedisponuje povinný subjekt žádnými zaznamenanými informacemi ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Viz bod 1. Jedná se o nezaznamenané informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., kdy povinný subjekt nemá ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. zákonnou povinnost takové informace mít, evidovat či je vytvářet. ………………… se po předchozí žádosti OVK vyjádřil písemně dne 18. dubna 2024. Paní …………….. byla ze strany OVK vyslechnuta telefonicky dne 5. června 2024 v 13:40h.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 18. srpna 2024, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková

2. září 2024

