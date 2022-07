Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Informace k požáru v Hřensku

ÚSTECKÝ KRAJ, DĚČÍNSKO - Shrnutí dosavadní činnosti policie na místě požáru.

Činnosti policie na místě:

Policisté společně s dalšími složkami IZS už od neděle plní řadu úkolů souvisejících s požárem v Hřensku a okolí. Na místě jsou jich každý den desítky, jak na pevných stanovištích, tak i v mobilních hlídkách. Jedním ze základních úkolů policistů je střežit perimetr požáru a zamezit vstupu nepovolaných osob do lokality, kde by mohl být ohrožen jejich život a zdraví. Uzavřené jsou příjezdové komunikace do Hřenska ze směru od Děčína a hranice se SRN, Jetřichovic a Janova. Zatím jsme v místech uzávěr neřešili žádné zásadní konflikty, nebo neuposlechnutí výzev policistů.

Důrazně apelujeme na všechny spoluobčany, aby se nepokoušeli vyhnout policejním zátarasům a nesnažili se dostat do lokality, kde hoří, ať už se jedná o pěší, cyklisty, nebo motoristy. Vystavují se tím značnému nebezpečí, protože oheň je může kdykoliv překvapit.

Policisté v průběhu uplynulých dnů spolupracovali s hasiči při evakuaci obcí Mezná, Mezní Louka, Vysoká Lípa a částečné evakuaci Hřenska. Mimo to v těchto lokalitách preventivně střežíme prázdné nemovitosti evakuovaných lidí, aby nedocházelo k vloupáním, nebo rabování.

Policisté také poskytují logistickou podporu dalším složkám IZS, ať již se jednalo o silniční doprovod vozu ZZS Golem z Prahy do Hřenska, nebo rozvoz jídla a pití pro zasahující hasiče. Policisté k tomu využívají kromě aut i čtyřkolek, které umožňují dopravit potraviny hasičům i do těžko přístupného terénu, dnes posloužily i k transportu hasičky s výronem kotníku na ošetření do vozidla Golem. Zároveň jsme poskytli materiální zabezpečení a technickou podporu velícímu štábu, kam jsme zapojili online přenos z policejního vrtulníku, aby mohli hasiči podle záběrů rychle reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit místo a typ hasebních činností.

Do pomoci se zapojil také policejní vrtulník EC 135 určený k monitoringu a řízení letového provozu a dva vrtulníky Bell 412 Letecké služby Policie České republiky určené k hašení. Policisté z poříčního oddělení zajišťují prostor pro čerpání vody do bambi vaků na Labi, proto vodní cestu v této lokalitě uzavřeli pro lodní provoz. Dále od čtvrtečního rána hlídkují na jezeře Milada u Ústí nad Labem, kde letadla, která přiletěla na pomoc z Itálie, nabírají vodu přímo z hladiny, takže návštěvníkům jezera nebude z důvodu bezpečnosti umožněn vstup do vody.

Užívání dronů v národním parku:

Chtěli bychom také upozornit uživatele dronů, aby v žádném případě nelétali nad národním parkem, protože tím porušují platnou legislativu a zároveň tím ohrožují záchranné letecké operace, které v oblasti probíhají. Policisté už se zabývají jednáním muže, který v pondělí z dronu natáčel požár právě v době probíhajícího hašení ze vzduchu, muž je podezřelý z možného spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, bližší okolnosti případu zatím prověřujeme, další podobné případy neevidujeme.

Prověřování okolností vzniku požáru:

Co se týká objasnění okolností vzniku požáru, vzhledem k situaci na místě zatím nemohlo proběhnout ohledání. Zajímá nás několik okolností, jednou je svědecké ohnisko požáru, tedy místo, kde byl v samých počátcích oheň poprvé zaznamenán nějakou konkrétní osobou, v této souvislosti přivítáme svědectví osob, které by nám mohly poskytnout jakékoliv informace k prvotní fázi zahoření, nebo pohybu podezřelých osob. Dalším hlediskem je požární ohnisko, tedy místo, kde byla v počáteční fázi největší intenzita hoření a dále kriminalistické ohnisko, což je místo, kde konkrétně došlo k prvotnímu vzniku požáru.

Jakmile to situace na místě dovolí, proběhne ohledání místa činu, při kterém budeme spolupracovat s vyšetřovateli hasičů, využijeme leteckou techniku, nebo specialisty z odboru služební kynologie se psy vycvičenými na vyhledávání akcelerantů hoření.

V souvislosti s požárem jsme zahájili úkony tresního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, nicméně forma zavinění, tedy zda se mohlo jednat o úmysl, nebo nedbalost, je předmětem prověřování. Predikovat trestní sazbu v případě ustanovení podezřelé osoby zatím nelze, protože neznáme výši způsobené škody.

Předmětem šetření jsou i další okolnosti vzniku požáru, jisté indicie například k přibližnému místu vzniku požáru již máme a všechny získané informace intenzivně prověřujeme, nicméně k průběhu prověřování a dosud získaným informacím se z taktických důvodů zatím nemůžeme blíže vyjadřovat, aby nebyl ohrožen, nebo zmařen průběh trestního řízení.

28. 7. 2022

mjr. Daniel Vítek

