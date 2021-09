Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace k dopravě ke dnům NATO

Ms kraj - desítky policistů se budou o víkendu podílet na zajištění bezpečnosti v dopravě kolem Letiště Leoše Janáčka v Ostravě

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky se uskuteční již tento víkend 18.- 19. září 2021 a budou opět přístupné veřejnosti.

Na zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí areálu Letiště Leoše Janáčka v Ostravě a jeho příjezdových komunikacích se budou podílet desítky policistů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Situaci v místě dění a provoz na silnicích bude ze vzduchu monitorovat vrtulník Letecké služby Policie České republiky.

I přes toto maximální nasazení sil a prostředků ze strany Policie České republiky, bude komplikované a to vzhledem ke kumulaci vysokého počtu vozidel na jednom místě a v jednu dobu, zajistit plynulost dopravy. Proto stejně, jako v předchozích letech, avizujeme možnost tvorby kolon. Největší nápor v dopravě byl v uplynulých letech zaznamenáván v době od 7:00 do 12:00 hodin. Hlavními příjezdovými komunikacemi jsou také letos silnice I. třídy č. 58 mezi Ostravou a Příborem a silnice II. třídy č. 464 spojující Mošnov s dálnicí D1 u Studénky. Doprava se pak ze všech příjezdových komunikací kumuluje v obci Mošnov, kde je směrována na centrální parkoviště, tudíž zde nárazově dochází k tvorbě kolon. Příjezdová komunikace na centrální parkoviště (ul. Gen. Fajtla) bude rozdělena pro automobilovou a pěší dopravu. Tato bude v době nájezdu návštěvníků jednosměrná ve směru na centrální parkoviště a při odjezdu návštěvníků bude provoz převeden do opačného směru umožňující výjezd z centrálního parkoviště.

Vzhledem k těmto skutečnostem doporučujeme opět návštěvníkům využít možnosti alternativní dopravy do místa konání akce a využít lze také vlakového spojení. Řidičům, kteří se i přesto rozhodnou cestovat osobním vozidlem, doporučujeme vyjet včas a počítat s případným zpožděním.

I přes skutečnost, že v letošním roce je menší množství chartových letů, tak upozornění směřujeme rovněž cestujícím, kteří mají v den konání akce plánován odlet z Letiště Leoše Janáčka Ostrava. S ohledem na aktuální dopravní situaci se obvyklý čas, potřebný k dojezdu na letiště, může prodloužit i o desítky minut.

Každopádně platí důrazný apel na všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali pokyny policistů a organizátorů a řídili se dopravním značením.

Policisté spolupracují v oblasti dopravy se všemi zainteresovanými subjekty a aktuální informace bezodkladně předávají pro využití internetových portálů s dopravními informacemi (např.dopravniinfo.cz), sociálních sítí a dalších veřejně dostupných zdrojů. Jako doplňující servis pro návštěvníky akce je zřízena také dopravní linka Policie České republiky: +420 723 759 733, která bude v provozu po oba víkendové dny konání akce od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Policisté jsou prostřednictvím této telefonní linky připraveni poskytovat informace o aktuálních objízdných trasách a dopravních komplikacích. Tato linka však nenahrazuje čísla tísňového volání.

Také upozorňujeme všechny návštěvníky, že bez předem zakoupené vstupenky se nedostanou do areálu – více informací Informace o distribuci vstupenek | Dny NATO v Ostravě (natodays.cz).

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

15. září 2021

