Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Incident skončil pobodáním jedné z žen

KRAJ - Krajští kriminalisté prošetřují okolnosti napadení ženy, která skončila s bodnořeznými poraněními v nemocnici.

V pondělí odpoledne vyjížděli kutnohorští kriminalisté na základě oznámení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje do jedné z tamních firem, kde 31letá žena měla nožem napadnout 43letou ženu a způsobit jí několik bodnořezných poranění. Zraněnou ženu transportovali zdravotníci do nemocnice, odkud byla po ošetření propuštěna do domácího léčení. Ženu, která útočila nožem, policisté krátce po činu zadrželi a nyní je hospitalizována ve zdravotnickém zařízení.

Případ si s ohledem na věcnou příslušnost převzali krajští kriminalisté, kteří již v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu podle § 140 odst. 1 trestního zákoníku a nyní provádí potřebná šetření ke zjištění veškerých okolností násilného činu.



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

3. srpna 2021

