Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Incident na Ministerstvu zdravotnictví

Policisté pátrají po totožnosti muže, který vešel do budovy Ministerstva zdravotnictví, vyzbrojen železnou tyčí.

Policisté místního oddělení Nové Město pracují na objasnění incidentu, který se stal v pondělí 25. října v budově Ministerstva zdravotnictví. V průběhu dne tam do vstupní haly vešel neznámý muž s železnou tyčí v ruce a rychlým krokem směřoval k turniketům. Těmito se protáhl a pokračoval dál po schodech nahoru. Během chvíle však nezvaného hosta zadrželi pracovníci security služby, přibližně metrový roxor mu vzali z ruky a snažili se muže vytlačit zpět ke vstupním dveřím, což se jim během několika desítek vteřin podařilo. I u vchodu se muž domáhal opětovného vstupu, s tím, že se chce dostat do vyšších pater budovy. Když pochopil, že mu to nebude dovoleno, z budovy odešel neznámo kam.

Policisté zajistili několik videozáznamů s podezřelým, pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. Děkujeme.

Případ je prověřován pro trestný čin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, ze kterého je muž podezřelý. Pokud bude dopaden a odsouzen, hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský – 2. prosinec 2021

Související dokumenty video záznam.mp4

Velikost souboru:58,5 MB / formát MP4

