Incident mezi řidiči na Písecku - podezřelý zadržen

Jihočeský kraj - Písek - Při konfliktu byla použita zbraň.

Krátce po sedmé hodině ranní došlo na silnici u obce Krsice na Písecku k incidentu, kdy řidič vozidla BMW použil střelnou zbraň na řidiče jedoucím ve vozidle Škoda. Jihočeští policisté ihned učinili opatření v souvislosti s pátráním po řidiči podezřelém z útoku. Vozidlo, po kterém bylo vyhlášeno pátraní, bylo nalezeno v Písku. O několik minut později, kolem 10.30 hodin, pak písečtí policisté díky rychlé a profesionální práci zadrželi i podezřelého, pětatřicetiletého řidiče z Prahy, a to několik stovek metrů od zaparkovaného vozidla. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Kriminalisté zjišťují veškeré okolnosti tohoto případu a ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení proti podezřelému, a to ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Podezřelý má trestní minulost. Kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí muže do vazby.

15. ledna 2020

