Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ignorování obecně prospěšných prací vedlo k nástupu do vězení

ÚSTECKO - Neodpracování trestu obecně prospěšných prací a následný nástup do výkonu trestu odnětí svobody překvapilo 27letého Ústečana

Neštěmičtí policisté řeší případ 27letého muže z Ústí nad Labem, který nedodržel povinnosti spojené s výkonem trestu obecně prospěšných prací a následně bez vážného důvodu nenastoupil včas do výkonu trestu odnětí svobody.

Jmenovanému byl Okresním soudem v Ústí nad Labem uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin. Muž však odpracoval pouze 37 hodin, a zbytek trestu nesplnil. Na základě toho soud přeměnil trest na 163 dní odnětí svobody. Výzvu k nástupu do výkonu trestu muž převzal s povinností nastoupit do věznice do 14 dnů. Nenastoupil a tím se opětovně vystavil trestnímu řízení ve věci maření výkonu úředního rozhodnutí.

Co hrozí při neplnění uložených trestů?

Trest obecně prospěšných prací je alternativní forma trestu, která umožňuje pachatelům odčinit své jednání ve prospěch společnosti. Pokud však odsouzený tento trest neplní, je mu podle zákona přeměněn na nepodmíněný trest odnětí svobody, což představuje přísnější postih.

Navíc nenastoupení do výkonu trestu odnětí svobody v určeném termínu může být posuzováno jako maření výkonu úředního rozhodnutí, což je další trestný čin, za který může hrozit nový postih.

Ústí nad Labem 27. listopadu 2024

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

