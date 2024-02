Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ignoroval zákaz

MOSTECKO - Teď mu hrozí dva roky.

Na hlídku mosteckých policistů narazil uplynulý pátek dvě hodiny po půlnoci 51letý řidič z Bíliny a setkání pro něj nedopadlo nejlépe. Při kontrole v ulici U Stadionu strážci zákona zjistili, že motorista ve vozidle Opel nemá za volantem co dělat. Řidičský průkaz byl nucen za své prohřešky odevzdat, protože mu Městský úřad Poděbrady uložil zákaz řízení motorových vozidel. Ten je platný ještě do srpna tohoto roku. Domů řidič tak nedojel. Policisté ho na místě zadrželi a převezli do cely. Hlídce sdělil, že jezdit automobilem prý musí hlavně kvůli práci. Na obvodním oddělení v Mostě si zadržený převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Bude-li uznán vinný, je možné, že se sveze do vězení, kde pobude až dva roky.

