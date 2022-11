Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Ideální partie z internetu?

JIČÍNSKO – Za lásku zaplatila domnělému americkému vojákovi přes 3 miliony.

Důvěřivá 61letá žena z Hořicka naposílala domnělému americkému vojákovi během dvou let přes 3 miliony korun, seznámila se s ním přes WhatsApp.

Mike Tucker, 48letý americký voják, toho času na mírové operaci v Iráku, kontaktoval poškozenou koncem června roku 2021. Rodákovi z Durhamu v Severní Karolíně zbývalo 7 měsíců do ukončení své armádní kariéry, po které plánoval opuštění rodné země a založení nové rodiny. Vdovec se dvěma dětmi, který vyrůstal v dětském domově, hledal českou ženu, jelikož právě ty mají dobrou a čestnou pověst. Postupně se do poškozené zamiloval, nikoho jiného už hledat nechtěl a jako důkaz své lásky si smazal profil na seznamce. V Čechách plánoval koupit dům, ve kterém by se svou nastávající spokojeně žili.

Aby se žena s vojákem mohla potkat a seznámit ještě před ukončením mise, investovala do tohoto setkání téměř 400 tisíc korun. Po opětovných žádostech o zaslání dalších finančních prostředků žena s Mikem přestala komunikovat a začátkem srpna loňskému roku vše nahlásila policii. Jičínským kriminalistům se však pro prověření všech dostupných informací osobu pachatele nepodařilo ztotožnit a případ v září 2021 odložili.

Žena však následně komunikaci s Mikem obnovila a v dubnu tohoto roku zaslala další částky, které v různých výších posílala téměř čtvrt roku. S příslibem vrácení všech vynaložených prostředků investovala do společné budoucnosti téměř tři miliony korun. Podezření z podvodného jednání nahlásila žena policistům v minulém týdnu.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvod neznámým pachatelem, za který hrozí trest odnětí svobody v délce 2 roky až osm let.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi. Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání, ...

DŮLEŽITÉ!

neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky

nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání

por. Ing. Eliška Pospíšilová

30.11.2022, 10:45

vytisknout e-mailem