Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

I v osobním volnu policistou

LIBEREC – Ženu, na níž byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, zadržel policista v osobním volnu.

Zcela běžné nedělní odpoledne, mimo pracovní dobu, zvažoval strávit v klidovém režimu policista krajského ředitelství. Odpočinkové schéma - rodina, zábava, nákupy. Pro policisty je však termín „odpočinek“ relativní pojem. Výkonu svého povolání se mnohdy věnují i v době svého osobního volna.

Okresní soud vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody na 27 letou ženu. Ta se více či méně úspěšně vyhýbala zmiňovanému nástupu do věznice již od konce listopadu roku 2021. Až do neděle 23. dubna roku letošního.

Všeobecně se má za to, že policisté jsou srozuměni s případy osob, po nichž je vyhlášeno pátrání jako po osobách hledaných nebo pohřešovaných. Zejména pak v pracovní době, kdy mají možnost si ověřit z policejních databází, zda tomu tak skutečně je. Není však žádnou výjimkou, že svou znalost využijí také v době mimo zaměstnání. A tak se v nedělních podvečerních hodinách předposledního dubnového týdne stalo, že policista krajského ředitelství v Liberci narazil na osobu, o jejímž příběhu věděl. Střetli se na jednom z náměstí v centru města. Policista si nejprve ověřil, že žena, která odpovídá popisu hledané, je skutečně tou „onou“ osobou. Jakmile si byl jistý, rozhodl se využít svých zákonných možností a zakročit. Žena vyhověla zákonným výzvám k prokázání totožnosti po té, co se i policista prokázal, a předložila mu osobní doklad. Skutečně se jednalo o hledanou osobu z Jablonce nad Nisou. Policista ji poučil, mimo jiné i o tom, aby setrvala na místě do příjezdu policejní hlídky. Ta se však rozhodla z místa odejít a opakovaných výzev zcela ignorovat. Zkušený policista tak musel využít dalších oprávnění, kterými zamezil jejímu odchodu. Je vhodné podotknout, že s jejich použitím nedošlo k žádnému zranění nebo jiné újmě na zdraví kohokoli dalšího. Vhodně zvolená opatření tak splnila svůj záměr až do doby, než na místo dorazili službu konající policisté. Ti si hledanou ženu převzali a eskortovali ji na služebnu k provedení dalších neodkladných úkonů.

Vynikající přehled a osobní znalost policistům velmi často dopomáhají k plnění služebních úkolů. Jak v pracovní době, tak také mimo ní. Nejinak tomu bylo i v tomto případu.

18. května 2023

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem