I sníh na dálnici si vybíral svou daň

KRAJ – Za smyk a převrácení vozidla může zřejmě rychlost.

Krátce před čtvrtou hodinou odpolední se dne 3. ledna 2019 stala vážná dopravní nehoda na dálnici D 11 ve směru na Hradec Králové. Podle prvotních šetření nepřizpůsobil řidič vozidla Volswagen Multivan rychlost, a to zejména ve vztahu k povětrnostním podmínkám. Na komunikaci pokryté vrstvou sněhu se vlivem nepřizpůsobení rychlosti vozidlo dostalo do smyku, vyjelo z vozovky do pravého příkopu, kde se několikrát převrátilo a zůstalo ležet na boku.



Dechová zkouška provedená u sedmatřicetiletého řidiče byla negativní a vyloučena byla jako příčina dopravní nehody i technická závada na vozidle. Osoby jedoucí ve vozidle si převzali do péče lékaři. Předběžná škoda na vozidle byla odhadnuta na částku zhruba 200 tisíc korun.



Příčina dopravní nehody i míra zavinění řidiče jsou i nadále v šetření dopravních policistů z Dálničního oddělení Pravy.



por. Magdaléna Vlčková

4. ledna 2019; 10 hodin



