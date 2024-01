Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

I policisté jsou terčem internetových podvodníků

ŠUMPERSKO - Internetoví podvodníci útočí i na cestovatele.

Ahoj. Asi mě už někteří znáte. Jsem Pan Prokoukl a mým úkolem je radit občanům, jak se nenechat napálit internetovými podvodníky. Myslíte si, že cílem podvodníků nejsou právníci, lékaři, učitelé anebo policisté? Tak to jste na omylu. Obětí v online prostředí se může stát opravdu kdokoliv.

Chtěl bych se s Vámi podělit o zkušenost policisty, kterého se podvodníci snažili podvést v souvislosti se zakoupenými letenkami na dovolenou. Díky tomu, že podvod zavčas prokoukl tak nepřišel o částku 35 000 korun.

Policista na konci roku 2023 zakoupil u jedné známé zahraniční národní letecké společnosti tři letenky s odletem z Vídně do Bangkoku. Jak už to tak občas u leteckých společností bývá, policistu kontaktovala letecká společnost s tím, že let z Vídně byl společností zrušený. Proto opakovaně telefonicky kontaktoval leteckou společnost s nastalou situací a požadoval, aby mu udělali změnu letenek na jiného dopravce, což do konce roku 2023 bylo u této letecké společnosti běžná praxe. Jenže od roku 2024 již letecká společnost tuto variantu odmítá a požaduje pouze vrácení finančních prostředků kupujícímu za zrušený let. Jelikož má společnost zastoupení a telefonickou podporu v moha státech světa, řešil policista tento problém po telefonu na několika telefonních číslech například v USA, Kanadě, Německu. Avšak všude mu bylo nabídnuto pouze vrácení finančních prostředků za zrušený let. Jelikož měl ale zakoupené další navazující lety a potřeboval letět v přesně daném termínu, šlo mu primárně o změnu letu na jinou společnost a ne vrácení peněz. Protože s přístupem letecké společnosti nebyl spokojený, napsal na oficiální facebookové (dnes Meta) stránky letecké společnosti veřejně recenzi, kde situaci kriticky zhodnotil. A právě v tento moment se dostal do hledáčku internetových podvodníků. V nočních hodinách byl kontaktován z facebookových stránek helpdesk letecké společnosti prostřednictvím Messengeru s tím, že reagují na veřejnou recenzi na jejich stránkách a chtěli by nastalou situaci aktivně řešit. Jelikož policista několikrát sám kontaktoval leteckou společnost s problémem, který nebyl vyřešen a navíc po zveřejnění recenze na internetu, nepřišlo mu podezřelé, že ho letecká společnost kontaktuje zpět. Ani noční hodina a způsob komunikace nebylo ničím podezřelé, jelikož na oddělení péče o zákazníky pracují nepřetržitě a vzhledem k časovému posunu v místě zahraniční podpory nebyl ani čas ničím zvláštní. Tato letecká společnost běžně komunikuje jak přes Facebook, platformu X, Messenger, WhatsApp, Instagram. Bohužel prokouknout podvržené stránky letecké společnosti a podvodnou komunikaci přes Messenger bylo v tu chvíli nemožné. Policistovi bylo přes Messenger sděleno, že se jejich podpora bude snažit věc řešit k jeho spokojenosti a bude ho kontaktovat kolega prostřednictvím aplikace WhatsApp. Jenže se nejednalo o kolegu z oddělení péče o zákazníka, ale o druhého podvodníka, jehož cílem bylo donutit policistu k jakékoliv finanční transakci, při které by však peníze nedorazili policistovi, ale právě podvodníkům. Policistovi bylo sděleno, aby přes WhatsApp sdělil své číslo rezervace letenek, e-mail a telefonní číslo. Následně byl vyzván k přeposlání ověřovacího kódu, který mu přišel na mobilní telefon. Tyto operace byly vyžádány z důvodu ověření rezervace. Ani tato část se nejevila podezřele, neboť letecké společnosti si ověřují zákazníky různým způsobem. Podvodník se policistu snažil přesvědčit, že změna rezervace letenek není možná a jediný způsob řešení je vrácení finanční částky 35 000 korun zpět zákazníkovi. Policista si však trval na svém a požadoval pouze přerezervaci letenek na jinou společnost. Toto však nehrálo do karet podvodníkovi, v jehož zájmu bylo provést podvodnou finanční transakci. Podezřelý však začal být časový nátlak podvodníka, který se snažil komunikaci co nejvíce urychlit a psal do komunikace hlášky typu „Jsi tam?“ Když nakonec podvodník zjistil, že policistovi nejde o vrácení peněz ale změnu rezervace, snažil se zacílit na nabídku kompenzace za veškeré náklady spojené z řešením situace. V tuto chvíli zjistil policista, že je něco špatně. Znaje poměrů leteckých společností si byl vědom, že na žádnou takovou kompenzaci nemá nárok, když jde o řešení situace více jak 14 dní před odletem. Podvodník v podstatě sdělil, že zákazník - policista dostane kompenzaci ve výši, jakou si řekne. Což je samozřejmě nesmysl. Když i toto policista odmítl, podvodník tedy souhlasil s přerezervováním letenek. Požadoval však další ověření totožnosti a zaslal policistovi e-mail, který byl zaslán ze společnosti WorldRemit, kde byla požadována instalace aplikace a zaslání osobních údajů jako datum narození, kopie dokladu a selfie zákazníka. Zde si byl již policista plně vědom toho, že je pod útokem podvodníků, jelikož si dohledal na internetu, že WorldRemit je aplikace pro rychlý převod peněz. V kombinaci s údaji, které by případně podvodníkům zaslal, by si tito zřídili jménem policisty online platební peněženku a jménem policisty by zažádali leteckou společnost o stornování letenek, kde by však letecká společnost peníze zaslala právě na nově zřízenou peněženku podvodníkům. Policista tedy zavčas tento způsob podvodu prokoukl a „vykukovi“ přes WhatsApp sdělil, že žádné své osobní údaje nepošle, protože má podezření na podvodné jednání. Toho se podvodník zalekl a celou komunikaci smazal. (Takto by se nikdy žádná podpora jakékoliv aerolinky nezachovala). Další podvodník, který policistu kontaktoval na začátku příběhu cestou Messengeru, komunikaci také zablokoval.

Tento příběh sice skončil dobře, protože se policista nenechal napálit. Smutné na věci však je, že od doby sepsání tohoto článku podvedli online podvodníci na sítích další a další oběti a mnohdy je připravili o nemalé peníze.

por. Mgr. Ladislav Jílek

19. ledna 2024

