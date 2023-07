Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

I o prázdninách buďte opatrní

OLOMOUCKÝ KRAJ - Dodržujte základní pravidla, abyste se vždy v bezpečí vrátili domů.

Pro všechny děti, nejen ty školou povinné, právě začalo asi nejkrásnější období – období letních prázdnin. I v této době je však potřeba myslet na bezpečí našich nejmenších. Jako rodiče bychom měli myslet na pár zásad, které nám pomohou děti ochránit:

vždy mějte u sebe aktuální fotografii svého dítěte – v případě pátrání bude velmi užitečná,

je potřeba, abyste vždy věděli, kde Vaše dítě právě je,

ujistěte se, že dítě ví, co má dělat, když se ztratí (budete mít sraz u nějakého záchytného bodu, požádá o pomoc někoho dospělého apod.),

při koupání, je potřeba dohledu dospělé osoby – nepodceňujte ani malé bazény nebo jezírka, utopení hrozí v malé vodě,

děti, které sedí doma u mobilního telefonu nebo tabletu, nemusí být v bezpečí – i v online světě na ně číhá nebezpečí a rodiče by měli jejich aktivity na sociálních sítích namátkově kontrolovat.

A vy, starší děti, které již nemáte celodenní dohled dospělých, si i v horkých letních dnech zachovávejte chladnou hlavu a bystrý úsudek. Než se pustíte do „nějakého dobrodružství“, na chvíli se zastavte a popřemýšlejte, jestli to je bezpečná aktivita a zda by z toho nemohl být nějaký průšvih.

Jak děti, tak dospělí, užijte si léto a vždy se v bezpečí vraťte domů.

por. Ing. Tereza Neubauerová

3. července 2023

vytisknout e-mailem