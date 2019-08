Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

I když jste doma, zamykejte vstupní dveře

ZNOJEMSKO: Troufalé ženy vešly bez vědomí majitelů do jejich domů.

Během pátečního a sobotního odpoledne jsme přijali tři shodná oznámení. Jednalo se o porušení domovní svobody, kterého se dopustila skupinka zatím neznámých pachatelek v obcích Horní Dubňany, Rešice a Morašice. Pokaždé vnikly do rodinných domů odemknutými dveřmi nebo vraty. Uvnitř pak začaly vše prohledávat, ale naštěstí je vždy a včas domácí přistihli a ihned vykázali ven. Nepodařilo se jim tedy nic odcizit. Troufalá skupinka se snažila zkušeně vysvětlit důvod jejich vstoupení do obydlí. Prý chtějí koupit kůže nebo také staré železo. V souvislosti s těmito případy občany varujeme a nabádáme k obezřetnosti. I když jste doma, zamykejte vchodové dveře do domů i vrata do průjezdů a dvorů. Nedávejte zlodějům šanci.



Na všechny obecní úřady našeho regionu jsme z preventivních důvodů rozeslali následující text k rozhlasové relaci:

„Policie České republiky informuje a upozorňuje občany, že v pátek (23. srpna) a v sobotu (24. srpna) přijali tři oznámení o porušování domovní svobody na Znojemsku. Došlo k tomu v obcích Horní Dubňany, Rešice a Morašice.

Všechny případy jsou stejné. Do obce přijelo během dne plně obsazené osobní vozidlo. Skupinka troufalých zlodějů zkoušela brát za kliky domů a drze vstupovala dovnitř. Majitelé je přistihli dokonce až v ložnicích, ale ti se pohotově vymlouvali. Naštěstí se jim tentokrát nepodařilo nic odcizit. Není však vyloučeno, že ve svých protiprávních aktivitách budou pokračovat.

Policie proto varuje občany a nabádá k větší obezřetnosti. I když jste doma, vchodové dveře a vstupní vrata do dvorů a průjezdů zamykejte.

Zároveň policie žádá o spolupráci. Jestliže se v naší obci objeví podezřelé vozidlo nebo vás tyto osoby dokonce navštíví, ihned volejte linku 158. Policie okamžitě vyšle nejbližší volnou hlídku a ta vše prověří. Poznačte si registrační značku vozu a snažte si zapamatovat i podobu a zajímavosti k popisu osob. Žádná policie na světě se neobejde bez spolupráce všímavých a ochotných osob, kterým není protiprávní jednání jiných spoluobčanů lhostejné.“

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 26. srpna 2019

