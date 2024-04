Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

I cyklista je řidičem

VYŠKOVSKO: Teplé víkendové počasí přineslo bohužel i nehody cyklistů.

S příchodem pěkného počasí se na silnicích objevuje stále více cyklistů. Bohužel ani těm se nevyhýbají nehody. Například v neděli odpoledne, kdy bylo opravdu přímo letní počasí, řešili dopravní policisté na Vyškovsku během jedné hodiny hned dvě nehody cyklistů se zraněním. Krátce před druhou hodinou odpolední havaroval v obci Luleč cyklista. Přivolaní záchranáři konstatovali předběžně lehké zranění v oblasti hlavy a transportovali jej do nemocnice. Jak ukázala dechová zkouška, příčinou havárie byl s největší pravděpodobností alkohol. Policisté naměřili cyklistovi 2,8 promile. Druhé dechové zkoušky již nebyl muž schopen. V nemocnici jsme tedy zajistili odběr krve. V této souvislosti připomínáme, že i pro cyklisty platí zákaz požití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou. U správního orgánu hrozí muži pokuta ve výši 7 až 25 tisíc korun.

K další nehodě došlo asi půl hodiny po tom, co havaroval v Lulči cyklista. Starší paní po nedělní vyjížďce s manželem bohužel skončila v nemocnici. Poblíž obce Pustiměř najela na nezpevněnou krajnici a upadla na vozovku. Záchranáři i u ní naštěstí vyhodnotili zranění jako lehké. Dechová zkouška byla negativní.

U nehod či samotných havárií cyklistů hraje roli hodně faktorů a okolností. Nicméně důležitá jako prevence vážnějších úrazů je správně upevněnou cyklistická přilba, i když není u dospělých ze zákona povinná. A nepodceňovat povinnou výbavu. Ať už z hlediska viditelnosti, tak například zaslepené konce řídítek. Pokud je na nich nezabezpečená hrana, může to při pádu způsobit nepříjemná zranění. Také například sluchátka na uších, které používají někteří cyklisté, nejsou v provozu vhodná. Cyklista neslyší, co se kolem něj děje a to může mít vážné následky.



por. Mgr. Alice Musilová, 11. 4. 2024

