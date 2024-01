Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

I bez kombajnu sklidili pole za noc

Kriminalisté zadrželi dva muže a jednu ženu, kteří z nakradených makovic vyráběli heroin, který nejen sami užívali, ale i ho prodávali dalším narkomanům.

Trojice podezřelých v průběhu léta vyhledávala místa pro rekreaci u vody a dalším kritériem výběru byla těsná blízkost makového pole. V průběhu jejich návštěv se v denních hodinách chovali jako všichni ostatní a užívali si koupání, grilování a popíjení alkoholu. Na každém z těchto míst však jako jediní přespávali přes noc a to pouze z jediného důvodu. Během nočních hodin totiž vždy přilehlé makové pole sklidili a nasbírali si tak velkou zásobu makovic na zimu. S příchodem podzimu nastal čas sušení a poté mohli okamžitě začít s výrobou opiátu. Ten vařili hned na dvou místech zároveň a to jak v Praze 6, tak i v nedaleké obci ve Středočeském kraji. Kriminalisté z 5. oddělení Prahy I společně s policisty Oddělení hlídkové služby Prahy I mají zadokumentovanou výrobu a následný prodej heroinu přibližně od poloviny září do devátého ledna, kdy v rámci realizace všechny tři podezřelé zadrželi. Podezřelí v tomto období navařili nezjištěné množství drogy, kterou nejen sami užívali, ale také ji dále prodávali dalším uživatelům. Při domovních prohlídkách detektivové objevili dvě plně vybavené varny drog a v chatové oblasti v obci Dobrovíz zajistili přes dvě stě kilo sušených makovic.

Zadržení muži (47, 48) a žena (43) jsou podezřelí ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a po provedení znaleckých posudků nemůžeme vyloučit, že bude právní kvalifikace rozšířena do druhého odstavce, kde můžou po odsouzení strávit až deset let za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 16. ledna 2024

