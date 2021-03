Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hygienicky bezvadná akce

BRNO VENKOV: Pátráme po totožnosti mužů zachycených na kamerovém záznamu.

Z hygienického pohledu čistou práci odvedli koncem února letošního roku dva muži v obchodním domě na Brněnsku. Muž v černé bundě nejprve uvnitř prodejny naskládal do nákupního košíku zboží v hodnotě téměř devatenáct tisíc korun (endoskopické kamery, plasmovou řezačku) a čekal na vhodnou příležitost, kdy by jej z prodejny nepozorovaně vyvezl. K tomu mu výrazně pomohl jeho komplic (na záznamu v hnědé bundě), který mu z vnějšku prodejny zajistil otevřené automatické vstupní dveře. Aby při akci nepůsobil nápadně, opakovaně si u stojanu ve vstupu do prodejny dezinfikoval ruce, pohybem před dveřmi je udržoval pro komplice otevřené. V době, kdy poblíž nebyl nikdo z personálu prodejny, košík se zbožím vyvezli. Policisté nyní pátrají po totožnosti těchto dvou mužů a také po odcizeném zboží, které se mohou pokusit prodat. Pokud je poznáváte, dejte nám vědět na lince 158.

nprap. David Chaloupka, 20. března 2021

