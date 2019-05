Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Husarský kousek týmu „BEST“

Kradly po celé České republice. Díky kriminalistům z druhého policejního obvodu jsou již zlodějky v tuto chvíli ve vazbě a hrozí jim až osm let vězení.

Kriminalistům z týmu „BEST“, který řeší především pouliční trestnou činnost, se podařilo vypátrat, obvinit a dostat za mříže vazební věznice trojici Bulharek.

Ty jsou v tuto chvíli obviněny z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. A jelikož obviněné pracovaly v organizované skupině, hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let.

Avšak dotáhnout tento případ od začátku až do zdárného konce nebylo nic jednoduchého. Kriminalisté museli zjistit a prokázat celou řadu podstatných skutečností.

S ohledem na otevřenost hranic naráželi kriminalisté v prvopočátku na problém, jak zjistit kdy Bulharky přijíždí do ČR. Dalším úskalím bylo vypátrat, kde během svých zlodějských „výletů“ v ČR bydlí a jakým způsobem se po naší republice pohybují. Nicméně kriminalisté si s těmito všemi úskalími poradili.

Prošetřováním zjistili, že nenechavé ženy přijíždí za „prací“ pouze na určité, několikatýdenní období, během kterého nekradou pouze v hlavním městě, ale prakticky kdekoli, kde se objeví. Detektivové tak mají zadokumentováno celkem devatenáct případů, při kterých obviněné kradly 10x v Praze, 2x v Chomutově, 2x v Ústí nad Labem a vždy 1x v Olomouci, Jablonci nad Nisou, Semilech, Teplicích a Mostě.

Na území ČR byly ženy pro kriminalisty „neviditelné“ z toho důvodu, že při svých zlodějských návštěvách naší republiky bydlely u svých příbuzných, z nichž jeden člen rodiny je zároveň do zmiňovaných měst za krádežemi vozil svým autem.

Za oběti své majetkové trestné činnosti si obviněné vybíraly především postarší spoluobčany, kterým kradly z kabelek peněženky s hotovostí, včetně platebních karet. Ve dvou případech si ale za oběť vyhlédly ženy, které si na poště vybíraly důchody. V Jablonci nad Nisou se dokonce neštítily okrást seniory pokročilého věku, 87 a 95 let, které taktéž připravily o jejich penzi.

Dohledat zlodějky také nebylo nic jednoduchého, neboť, jak je již shora zmíněno, do republiky přijížděly pouze na určité období, kdy si zřejmě hojně vydělaly a nakradené peníze si pak odjely užít v klidu domů. Detektivové tak vědí, že obviněné „řádily“ v České republice od ledna do dubna, pak odjely pryč a po přibližně měsíci se vrátily zpět.

To už jim ale kriminalisté nedali šanci v krádežích pokračovat. Jakmile to bylo možné, zrealizovali zadržení hledaných, které čtrnáctého května provedli policisté pohotovostní motorizované jednotky v ulici K Barrandovu.

Zadrženy a obviněny byly ale do této doby tři ze čtyřčlenné „party“. Obviněny jsou tak ženy ve věku od sedmatřiceti do jednačtyřiceti let. Po čtvrté, nejmladší ve věku osmnáct let, jejíž totožnost známe, kriminalisté stále pátrají.

V souvislosti s tímto případem žádáme každého, kdo se také mohl stát obětí těchto kapsářek, aby se přihlásil policistům.

Stran problematiky kapesních krádeží a krádeží odložených věcí mi v tuto chvíli dovolte pár preventivních doporučení.

Předně platí, abychom kapsářům jejich „práci“ neusnadňovali. Proto dbejme, ať máme svá osobní zavazadla, kabelky či batohy a jiné, řádně uzavřeny a neustále pod kontrolou. To platí jak při nákupech, tak například při obdivování památek.

Z přiložených záběrů je zřejmé, že nestačí mít svou kabelku přehozenou pouze přes rameno a myslet si, že tak ji máte stoprocentně pod kontrolou. V tomto směru platí, co vidím, to hlídám. Mějte proto svá zavazadla stále na očích, například v tlačenicích v MHD batoh nemít na zádech, ale na břiše, stejně tak kabelku nemít přehozenou přes rameno na záda, ale opět dopředu.

Dále doporučujeme nemít u sebe větší hotovost, a i byť minimální hotovost mít uloženou na několika místech, tedy například část v kapse bundy, druhou pak v peněžence. Zde navíc platí mít peněženku v kabelce uloženou pokud možno na dně příručního zavazadla pod ostatními věcmi.

por. Mgr. Tomáš Hulan 22. 5. 2019

