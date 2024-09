Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hrubá nezodpovědnost tří vodáků

CHRUDIMSKO - Když někteří bojovali s vodou, oni se jeli projet.

Obrovskou míru neempatie a nezodpovědnosti včera projevili tři vodáci na Chrudimsku. Okolo čtvrté hodiny odpolední, kdy ještě řada obyvatel Chrudimska byla evakuována a měla trápení s velkou vodou, se šli projet na kajacích na Křižanovickou přehradu.

Naši policisté s hrázným kajakáře zajistili v Práčově, odkud je následně převezli k výslechu na oddělení. Jejich jednání bude posuzovat příslušný správní orgán, nicméně zda se jedná o porušení zákona o vnitrozemské plavbě (a zákazu plavby při vyhlášení určitých povodňových stupňů) nebo o to, že se plavili přes zákaz vstupu v přírodní rezervaci, je druhotné v tom, že jejich jednání bylo krajně nemorální vůči ostatním, kteří čelí následkům povodní.

Podle hrázného se jedná o neudržovaný vodní úsek, ve kterém jsou popadané stromy, kamení a podobně, a ve chvíli, kdy by došlo k nehodě vodáků, by složky IZS musely zasahovat zde, místo pomoci těm, kteří to potřebují a jsou v situaci, do které se nedostali vlastní vinou.

Foto, video PČR.

17. září 2024

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

