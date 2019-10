Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hrozil zbraní i střílel

CHOMUTOVSKO - Vyšetřování probíhá vazebně.

Minulý týden ve středu přijali policisté neobvyklé oznámení. Podle svědků se měl večer na Chomutovsku pohybovat muž se střelnou zbraní a ohrožovat s ní řidiče vozidel. Policisté se vydali po muži pátrat, na udaném místě se však dotyčný již nenacházel. Dopadnout se ho podařilo další den. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách byl zadržen 37letý muž z Chomutovska, který byl umístěn do cely. Následující den si vyslechl obvinění se spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Těch se měl dopustit již zmíněným ohrožováním projíždějících vozidel zbraní, mířením na řidiče a dokonce i dvěma výstřely. Ty naštěstí nesměřovaly proti žádným osobám, ale pouze do vzduchu. Nikdo tedy nebyl v důsledku tohoto jednání zraněn. Po zadržení muže zajistili policisté i zbraň. Bylo zjištěno, že se nejedná o střelnou zbraň, ale o expanzní zbraň. Kromě ní byl zajištěn i nůž, který měl mít podezřelý v době jednání také u sebe. Vyšetřovatel po zahájení trestního stíhání podal podnět ke vzetí do vazby, který akceptoval státní zástupce i soudce. V sobotu byl tedy obviněný převezen do vazební věznice. Za spáchání uvedených trestných činů hrozí dotyčnému u soudu až tříletý trest za mřížemi. Důvodem je skutečnost, že za výtržnosti na veřejnosti byl muž v nedávné době odsouzen. Kromě toho se trestného činu nebezpečného vyhrožování měl dopustit se zbraní. Tato okolnost také podmiňuje použití vyšší trestní sazby v případě odsouzení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 1. října 2019

