Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Hrozí mu až desetileté vězení

CHEBSKO – Dvaatřicetiletý muž byl vzat do vazby.

Ve čtvrtek 28. listopadu letošního roku ve večerních hodinách volala pětatřicetiletá žena z Chebska na tísňovou linku policie. V několika vteřinovém hovoru uvedla svou adresu a zároveň prosila o pomoc. Poté už byl slyšet pouze řev. Na místo se okamžitě vydala policejní hlídka.

Žena pustila do své bytové jednotky ve Františkových Lázních dvaatřicetiletého muže, který s ní v minulosti v bytě bydlel. Tentokrát měl muž ženě z ruky vytrhnout mobilní telefon a ukončit její hovor na tísňovou linku. Poté se žena pokusila z bytu utéct, ovšem muž jí zatlačil zpět do bytu, začal jí fyzicky napadat a vulgárně urážet. Poté jí měl začít svlékat, osahávat na různých částech těla a dožadovat se pohlavního styku. Žena se bránila, a když jí muž opakovaně fyzicky napadal, tak do bytové jednotky dorazili přivolaní policisté. Po jejich příjezdu muž svého agresivního jednání zanechal. Policisté muže zadrželi.

Chebští kriminalisté následně zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stádiu pokusu a přečinu ublížení na zdraví.

Muž byl vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 12. 2024

vytisknout e-mailem