Hrozí mu 2 roky!

TRUTNOVSKO - Lupič krátce po útěku dopaden policisty v lese.

Špindlerovští policisté v pátek odpoledne 16. června 2023 zadrželi 29letého muže v lesním porostu krátce poté, co násilím vnikl do objektu. Policisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež a porušování domovní svobody, za což mu hrozí 2 roky za mřížemi. Podezřelý muž měl vniknout do budovy, na které způsobil škodu dosahující téměř 5 tisíc korun a také dosud nevyčíslenou škodu na odcizeném alkoholu. Muž je v současné době stíhaný na svobodě.

por. Pižlová Šárka, DiS.

19. 6. 2023, 12:35

