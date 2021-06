Hrozba otrávením vody – návrh na obžalobu

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na osmadvacetiletého muže, který měl hrozit otrávením pitné vody v České republice.

Obviněný občan České republiky měl v srpnu 2020 z věznice, ve které vykonával trest odnětí svobody, rozeslat několik dopisů záměrně napsaných nesprávnou stylistikou a s pravopisnými chybami, aby vyvolal dojem, že autorem je cizinec.



Podstatou jednoho dopisu bylo sdělení, že do určitého časového horizontu má dojít k propuštění mužů a žen ze všech českých věznic, jejichž příjmení začínají konkrétními pěti písmeny (počáteční písmeno příjmení obviněného muže bylo uvedeno mezi písmeny). Dalším požadavkem mělo být předání hotovosti 10 milionů Kč v neoznačených bankovkách, na konkrétním místě a v konkrétním čase. Pokud by požadavkům nebylo vyhověno, mělo dojít k otravě pitné vody v šesti neupřesněných českých městech.



Dopisy byly zaslány orgánům veřejné moci a sdělovacím prostředkům.



Muž se ke své činnosti doznal a jako důvod svého jednání uvedl osobní a rodinné problémy. K činu měl být inspirován televizním seriálem.



Muž je stíhán pro trestné činy „vyhrožování teroristickým trestným činem“ a „šíření poplašné zprávy“. V případě pravomocného rozsudku mu hrozí trest odnětí svobody až na 12 let. Obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody pro jinou trestnou činnost.



Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

22. června 2021

vytisknout e-mailem