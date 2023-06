Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Hromadná nehoda šesti vozidel

PŘEROVSKO - Řidič nedobrzdil a už to jelo.

Včera odpoledne vyjížděly všechny složky IZS k dopravní nehodě, která se stala na silnici I/55 v místě sjezdu z dálnice D1 ve směru na Přerov. Naštěstí následky nebyly tak vážné, jak to zpočátku vypadalo. Podezřelým ze způsobení nehody je 33letý řidič dodávkového vozidla Fiat Ducato, který sjížděl z dálnice a nevšiml si, že vozidla která jsou před ním, nejedou, ale stojí v koloně. Již nestačil dobrzdit a narazil do zadní částí vozidla VW Passat. Nastala řetězová reakce, ve které nakonec skončilo do sebe zapasovaných 6 vozidel. Při nehodě byl zraněn řidič VW, který byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc a řidička jednoho z vozidel. Ta byla převezena do přerovské nemocnice. Jinak se událost obešla bez dalších zranění. Požití alkoholu bylo vyloučeno provedenou dechovou zkouškou u 5 řidičů, u řidiče VW byl nařízen odběr krve v nemocnici. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 930 000 Kč. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření.

por. Mgr. Miluše Zajícová

21. června 2023

