Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hromadná dopravní nehoda

JIČÍNSKO – Na obchvatu se střetla 3 vozidla, škoda přes milion korun.

Jičín - 31.5.2023Ve středu 31.5.2023 došlo krátce před 15. hodinou na obchvatu Jičína k dopravní nehodě nákladního a dvou osobních automobilů. Pětapadesátiletý řidič automobilu Škoda Octavia jedoucí od Robous směrem na Valdice se na přímém úseku komunikace zřejmě plně nevěnoval řízení, náhle přejel do protisměru, kde se střetl s nákladním automobilem, který řídil sedmapadesátiletý řidič. Vlivem nárazu skončil náklaďák ve svodidlech, od kterých se odrazil do levého jízdního pruhu, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia. Řidiči osobních automobilů (55 a 32 let) byli z místa nehody převezeni do nemocnice, ke zranění jiných osob nedošlo. Přítomnost alkoholu u všech zúčastněných řidičů vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 1 300 tisíc korun. Komunikace byla v místě nehody téměř 4 hodiny neprůjezdná a provoz byl policisty usměrňován po objízdných trasách.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření policistů dopravního inspektorátu Jičín.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

1.6.2023, 10:00

