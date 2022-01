Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hříšníci na silnicích

KLADENSKO – Za víkend zastavili policisté 4 řidiče, kteří neměli za volantem co dělat.

Policisté z několika obvodních oddělení kladenského územního odboru zastavili během víkendu 4 řidiče, kteří řídili vozidla i přesto, že mají platný zákaz řízení. Jeden z nich měl navíc i pozitivní dechovou zkouškou s hodnotou vyšší než jedno promile, další zase způsobil dopravní nehodu a zbylí dva měli pozitivní testy na drogy.

Prvním řidičem byl 30letý muž, kterého policisté z oddělení hlídkové služby zastavili v sobotu 8. ledna, tři hodiny po půlnoci, v ulici Nezamyslova v Kladně. Kromě toho, že má platný zákaz řízení motorových vozidel od února loňského roku do října 2022, měl také pozitivní dechovou zkoušku, kdy mu přístroj naměřil téměř 1,5 promile. V současné době je tak podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dva roky za mřížemi.

Další hlídka policistů vyjížděla k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, k níž došlo v sobotu před 16. hodinou v Klobukách. Tam 44letý řidič nedal na křižovatce přednost stejné staré řidičce. Kontrolou zúčastněných policisté zjistili, že 44letý muž má platný zákaz řízení, a to od března 2019 do března 2023.

V neděli 9. ledna, půl hodiny po půlnoci, byl kladenskými policisty zastaven a kontrolován 39letý řidič vozidla Ford, který jel ulicí Dukelských hrdinů do Slánské. Na výzvu se podrobil dechové zkoušce, která byla negativní. Posléze se podrobil i testu na drogy, ten však vyšel s pozitivním výsledkem na amfetamin/metamfetamin. Následující lustrací hlídka zjistila, že má platný zákaz řízení, a to od června 2020 do června 2022.

Tentýž den, akorát po 18. hodině, kontrolovali policisté v katastru obce Blevice 37letého řidiče, který řídil automobil Škoda Fabia. Test na drogy u něho vyšel s pozitivním výsledkem na amfetamin/metamfetamin a v dostupných evidencích vyšla najevo i ta skutečnost, že má platný zákaz řízení od loňského října do února 2023.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

11. ledna 2022

