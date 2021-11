Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hradecký „Spiderman“

HRADECKO –Muž se zasekl v mezistropním prostoru. .

V pondělí 29.11.2021 krátce po půl deváté večer přijal operační důstojník oznámení o muži pod vlivem OPL, který se chová agresivně a ničí vybavení nemocnice. Na místo proto ihned vyslal hlídku pohotovostního a eskortního oddělení Královéhradeckého kraje, která okamžitě vyrazila do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Na místě se nacházel muž (40let), který měl mezitím vyšplhat do mezistropního prostoru. Policisté s ním ihned navázali komunikaci. Muž však nehodlal prostor opustit a bylo velmi těžké s ním komunikovat. Navíc i nadále demoloval prostor kolem sebe. Zasahující policista s kolegou hasičem se proto rozhodli za mužem do mezistropního prostoru vydat, ten však před nimi začal ustupovat. Kvůli stísněnému prostoru bylo složité se k muži přiblížit a zpacifikovat ho. Díky neustálé komunikaci a mimo jiné i vyjednávání policistky obvodního oddělení Hradec Králové se podařilo muže přesvědčit, aby se přiblížil k otvoru a policisté mu pomohli zpět na zem. Zde si ho opět okamžitě převzali do péče lékaři.

Veškeré okolnosti této událostí jsou nyní v šetření hradeckých policistů a na základě stanovené právní kvalifikace budeme následně postupovat.

por. Mgr. Lucie Konečná

30.11.2021, 14:00hod.

vytisknout e-mailem