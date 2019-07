Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hrabivosti pachatelů neodolaly ani veřejné záchodky

LIBERECKO – Policisté z Nového Města pod Smrkem vyšetřují krádež zařízení.

Budovu na česko-polském pomezí, jež byla součástí kdysi velmi navštěvované tržnice v jedné z obcí na Frýdlantsku, navštívili zloději.

Na přelomu června a července se dosud neznámí pachatelé vloupali po vytržení vstupních dveří do objektu bývalé budovy veřejných záchodků. Ze zachovalého objektu sebrali to, co mělo nějakou hodnotu. Včetně zařízení na ohřev vody odcizili také čerpadlo s motorem a s tlakovým spínačem. Aby toho nebylo málo, navíc porozbíjeli okna ve spodní části budovy. Škodu, kterou svým řáděním způsobili, předběžně vyčíslil majitel budovy na částku přesahující 10tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení v Novém Městě pod Smrkem se případem intenzívně zaobírají a žádají případné svědky o spolupráci. Zaznamenal-li někdo pohyb podezřelých osob u objektu v obci Srbská, osob, které manipulovaly se zařízením, odvážely jej nebo byly v budově a jejím okolí spatřeny, aby se policistům ozval prostřednictvím linky 158 nebo aby svědectví předal policistům přímo na služebně v Novém Městě pod Smrkem.

Zároveň policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu krádež, za což pachateli, v případě odsouzení, může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

12. června 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem