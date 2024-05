Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hra na schovávanou nevyšla

HRADECKO - Muž v pátrání se před policisty schoval do gauče.

Minulé úterý 30.4. krátce po 22. hodině operační důstojník na lince 158 přijal oznámení, že v jednom domě na Novobydžovsku se ukrývá osoba, po které je vyhlášené celostátní pátrání z důvodu k dodání do výkonu trestu.

Na uvedenou adresu okamžitě vyrazila hlídka obvodního oddělení Nový Bydžov. Po několikaminutovém vyzývání obyvatel domu, aby otevřeli dveře, vyšly ven dvě ženy, které tvrdily, že kromě dětí není v domě žádná dospělá osoba. Policisté však přes okno muže uviděli a vstoupili do obydlí. Díky odrazu v zrcadle zahlédli, jak se muž schoval do gauče. Pod pohrůžkou použití donucovacího prostředku, muž z gauče posléze vylezl. Policisté 27letého muže zadrželi a podrobili dechové zkoušce i orientačnímu testu na drogy. Drager naměřil téměř 2 promile a DrugWipe vyšel pozitivní na amfetamin/metamfetamin a THC.

Z evidencí policisté zjistili, že po muži bylo vyhlášeno z různých důvodů již celkem 11x celostátní pátrání a v rejstříku trestů má již 5 záznamů o odsouzení za různé trestné činy. Naposledy se mu podařilo ukrývat od poloviny listopadu loňského roku, kdy soud vydal příkaz do výkonu trestu odnětí svobody za spáchání loupeže a neplacení výživného. Brány vězení by tak měl opustit až na konci roku 2028.

por. Iva Kormošová

6.5.2024, 9.30

