Hra na otužilce

HRADECKO - Policisté zadrželi muže ukrývajícího se v jezírku.

Ve čtvrtek 3.10. krátce po 5.30 operační důstojník na lince 158 přijal oznámení o krádeži osobního vozidla značky Škoda Yeti. Muž uvedl, že tak jako každý den zastavil v Chlumci nad Cidlinou před pekárnou, auto nechal nastartované a odemčené a šel do prodejny nakoupit. V tu chvíli mu však do auta někdo skočil a odjel. Přivolaní policisté okamžitě začali po autě pátrat. Vydali se směrem na Lovčice, kde na kruhovém objezdu směrem na Lišice se proti nim vyřítila uvedená škodovka. Policisté se za autem otočili a za užití výstražného zařízení s rozsvíceným nápisem "STOP POLICIE" ho vyzvali k zastavení. Na výzvu však řidič nereagoval a pokračoval v jízdě směrem k čerpací stanici, kterou skrz čerpací stojany projel a pokračoval až do Rooseveltovy ulice, kde před jedním z domů zastavil a z místa utekl. Policisté ho však vzápětí vypátrali v malém jezírku, v kterém byl zcela ponořen. Za použití donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní ho donutili z vody vylézt a poté ho zadrželi. Podrobili ho dechové zkoušce s negativním výsledkem a orientačnímu testu na drogy. Ten byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Lékařské vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu však odmítl. Na dotaz zda je zraněn, muž odpověděl, že ne, ale že mu je urputná zima a že si jezírka nevšiml a do vody spadl.

Policisté ho převezli na služebnu, kde zjistili, že v Rejstříku trestů má již 25 záznamů, které se týkají převážně odsouzení za krádeže a kde mu sdělili podezření z trestného činu neoprávněné užívání cizí věci, za což mu hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

por. Iva Kormošová

8.10.2024, 12.30

