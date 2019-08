Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Houbařská sezona začíná

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté upozorňují houbaře na možné riziko zabloudění a ztracení se. Rovněž aby nenechávali ve svých vozidlech cenné věci, včetně tašek s peněženkami a osobními doklady.

Jako každým rokem i letos vypukla houbařská sezona. Z hledání hub se ale může stát mnohdy otřesný zážitek, to když houbař zabloudí nebo se ztratí. V souvislosti s několika pátracími akcemi v poslední době apelujeme na seniory a lidi, kteří neznají terén, aby se zamysleli nad následujícími doporučeními. Pátrací policejní akce jsou většinou složité a náročné. Většinou se totiž jedná o rozsáhlé plochy, které se musí propátrat, velmi často jde o nepřehledný terén.

Doporučujeme tedy především dát o svém úmyslu vydat se houbařit někomu vědět. Dále je důležité mít u sebe plně nabitý mobilní telefon, aby mohla ztracená osoba zavolat o pomoc. Zavolat na tísňovou linku co nejdříve, nečekat třeba až do stmívání. Při bloudění je dobré orientovat se podle nějakého bodu v krajině či nalézt nějaký orientační bod. Policisté pak spolupracují s pracovníky lesní správy, kteří jim mohou podle tohoto orientačního bodu pohřešovanou osobu nalézt. Rovněž doporučujeme houbařům nosit výrazně barevné oblečení, to může přilákat pozornost policistů při pátracích akcích.

K další nepříjemné situaci může dojít při návratu k vozidlu. Houbaři se těší ze svých úlovků, ovšem mnohdy si na lepší a dražší úlovky přicházejí pachatelé trestné činnosti, kteří se kolem zaparkovaných aut u lesa pohybují a čekají na vhodný okamžik, kdy se budou moci do vozidla vloupat. V této souvislosti apelujeme na všechny, aby si svůj vůz řádně zabezpečili. To znamená zkontrolovat, zda je vozidlo řádně zamčeno a má uzavřena všechna okna. Automobil zaparkovaný na odlehlém opuštěném místě se totiž může snadno stát terčem zloděje.

Riziko vykradení vozidla může každý člověk snížit tím, že nebude v době své nepřítomnosti nechávat v automobilu viditelně odložené cenné věci, zejména peněženky, jakákoliv zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, autorádia, navigace, doklady a ani další věci, jako je například oblečení. I zdánlivě bezcenná věc může pachatele přilákat a škoda pak majiteli vznikne poškozením vozidla. Pokud pachatel uvidí v autě např. peněženku položenou na sedadle, přístrojové desce nebo jinde, během okamžiku do vozidla vnikne a odcizí ji. Nepomůže ani, když peněženku majitel ve vozidle uschová, pachatelé mají velmi dobrou znalost o místech, kam lze cenné věci uložit a ta také při vloupání do automobilu prohledají.

Všem přejeme hodně houbařských úlovků bez jakýchkoliv stresových situací!



por. Mgr. Dagmar Brožová

22. srpna 2019

vytisknout e-mailem