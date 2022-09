Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Houbařská sezóna začala

KARLOVARSKÝ KRAJ – Nepodceňujte své síly.

Houbařská sezóna se již rozjela a s tím souvisí i větší návštěvnost lesů, do kterých ve většině případech najíždějí návštěvníci osobními vozidly. V tomto případě byste měli dodržovat lesní zákon a parkovat pouze na vyhrazených místech. Policisté doporučují neparkovat na místech moc odlehlých, neboť pachatelům trestných činů je známa skutečnost, že se od svého vozidla vzdálíte na delší dobu, během které se stačí do Vašeho vozidla vloupat. Proto ve vozidle nenechávejte žádné cenné věci jako např. odložená příruční zavazadla, kabelky, tašky, batohy, ale ani navigace a další na oko cenné věci. Pachateli stačí ke krádeži vloupáním pouze pár minut a Vás pak čeká spousta starostí a trápení.

Pokud se do lesa na houby či jiné lesní plodiny vydáte pěšky, měli byste zvážit své síly, abyste byli schopni dojít i zpět domů. S sebou byste měli určitě vzít svůj mobilní telefon, který je funkční a plně nabitý. Pokud se ztratíte nebo se zraníte, můžete si jím přivolat pomoc. Pokud jdete na delší dobu, nezapomeňte do batůžku přibalit svačinu a pití. Jestliže trpíte nějakou nemocí nebo alergií, mějte u sebe potřebné léky. Důležité je i vhodné oblečení a obuv. Nikdy se nevydávejte do cizího terénu! Při své cestě si všímejte větších objektů a značení cesty kudy jdete, pokud byste zabloudili, může Vám to pomoct s orientací.

Kdybyste se přeci jen v lese ztratili, zachovejte klidnou hlavu a nezmatkujte. Vraťte se na místo, které Vám je povědomé. Pokud si sami nevíte rady, jak z lesa ven, použijte mobilní telefon, ze kterého můžete zavolat rodině, ale také využít tísňových linek. Následně popište, kde jste a z místa již neodcházejte a vyčkejte na pomoc.

Všem návštěvníkům lesa přejí policisté úspěšnou houbařskou sezónu a šťastný návrat zpět domů.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

9. 9. 2022

