Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Houbařská sezóna startuje

KRAJ – Policisté pátrají po ztracených houbařích.

S přicházející houbařskou sezónou každoročně přibývá i počet osob, které se nevrátí z lesa včas zpět do svých domovů. Za uplynulých deset dní eviduje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého už zhruba pět takových oznámení. Do pátracích akcí pak mnohdy vyrážejí policisté a policistky z celého kraje v součinnosti s dalšími složkami IZS ale i za pomoci vrtulníku či speciálně vycvičených policejních psů.

Například na Trutnovsku v uplynulém týdnu přijali trutnovští policisté oznámení o pohřešování 80leté seniorky, která se od dopoledních hodin nevrátila zpět domů. Sice o sobě telefonicky dala vědět, ale sdělila, že leží někde v lese a nemůže vstát. Policisté okamžitě začali zjišťovat veškeré informace a koordinovat pátrací akci. Do terénu vyrazila desítka policistů a dva policejní psovodi se služebními psy. Nebylo lehké hůře přístupné místo v lese přesně najít. Naštěstí vše dopadlo dobře a po hodině od oznámení se policisté k ženě dostali. Bezprostředně jí poskytli první pomoc, zjistili její zdravotní stav, zabalili ji do izotermické fólie a podložili hlavu. Žena ležela na zemi zřejmě již několik hodin, nemohla se zvednout a byla jí zima. Přivolaní záchranáři si seniorku převzali do péče a poté převezli do Oblastní nemocnice v Trutnově k dalšímu vyšetření. Do sanitního vozu ji přenesli společnými silami s policisty na nafukovacích nosítkách.

Další pátrací akce se šťastným koncem se odehrála na Náchodsku, kdy muž odešel do lesa sbírat lesní plody. Domů se včas nevrátil, proto po něm policisté začali okamžitě pátrat. Muže policisté objevili brzo i díky tomu, že šťastně odhadli směr, kterým se muž vydal. Jinak i v tomto případě mohla po oznámení následovat rozsáhlá pátrácí akce.



Aby nebyly případy pohřešovaných lidí tak časté, doporučujeme:

• Než se vydáte na výlet nebo do lesa na houby, zvažte své síly (musíte mít sílu z lesa či z výletu dojít zpět domů).

• Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete, kdy se vrátíte.

• Vezměte s sebou mobilní telefon, který je funkční a nabitý.

• Pokud se chystáte na delší dobu do přírody, vezměte s sebou malou svačinu (jídlo a pití).

• Nezapomeňte na vhodné oblečení, do sucha, do mokra i do zimy.

• Součástí dobrého oblečení jsou také vhodné boty.

• Nevydávejte se do neznámého, neschůdného terénu.

• Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, kdybyste zabloudili).

• Pokud to jde, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.



Pokud máte pocit, že jste zabloudili:

• Vraťte se na místo, které je vám povědomé, nebo ho můžete dobře popsat.

• Raději se držte turistických cest se značením.

• Pokud jde na výlet nebo na houby více osob, mějte se vždy v dohledu.

• Zachovejte chladnou hlavu, nezmatkujte.

• Snažte se udržet jeden směr trasy.

• Najděte vám povědomí místo, které můžete ho dobře popsat.

• Použijte mobilní telefon (můžete volat rodině, ale i využít tísňových linek).

• Popište, kde jste (z místa pak už neodcházejte a vyčkejte pomoc).



por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

21. srpna 2019

