Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Houbařka zřejmě přecenila své síly

TRUTNOVSKO – Za poslední dobu jde už o několikátý případ, naštěstí se šťastným koncem.

Ve středu 28. srpna krátce po půl desáté večer jsme přijali oznámení o pohřešování 70leté seniorky ve Špindlerově Mlýně. Obrátil se na nás její syn, který uvedl, že matka odešla okolo 17. hodiny na houby a nevrátila se. Oznamovatel se ji snažil nejdříve nalézt sám, ale neúspěšně.

Na místo tedy vyjeli policejní hlídky společně s horskou službou. Při následné pátrací akci v okolí Bedřichova sehrálo důležitou roli, že žena měla u sebe mobilní telefon. Sice hovory nepřijímala, ale na základě součinnosti s telefonním operátorem policisté vymezili lokalitu pátrání. Vše ale stěžovala noční doba a hůře přístupný terén. Do akce byl také připraven se zapojit i policejní vrtulník s termovizí. Ten nakonec nebyl potřeba a seniorku chvíli před půlnocí nalezli ležící v lese záchranáři horské služby. Naštěstí v pořádku, ale vyčerpanou, zmatenou a dehydrovanou. Zřejmě přecenila své fyzické možnosti v letním počasí a došli ji síly. Seniorku si následně do péče převzali přivolaní záchranáři a podstoupila vyšetření ve Vrchlabské nemocnici.

Za poslední dobu je to již několikátý případ pátrání po osobě seniorského věku. Tímto znovu apelujeme na všechny, pokud vyrážíte zejména do lesa na houby či na výlet, sdělte svým příbuzným, kam jdete, kdy se vrátíte a nepřeceňujte své síly. Vždy mějte s sebou svůj mobilní telefon, kterým si v případě nesnází přivoláte pomoc, nebo v krajním případě může posloužit policistům k upřesnění místa pátrání. Za zmínku určitě stojí i aplikace „Záchranka“, kterou lze bezplatně stáhnout do chytrého mobilního telefonu.

nprap. Lukáš Vincenc

29. srpna 2019, 14:14

