Houbaři, výlet do lesa nepodceňujte!

DĚČÍNSKO - S houbařskou sezónou, narostl i počet pohřešovaných osob. Po ztracených houbařích pátrali i policisté na Děčínsku.

V posledních dnech začaly díky příznivým podmínkám růst houby. Houbaři toto samozřejmě zaznamenali, popadli košíky a ve velkém počtu vyrazili do přírody. Sbírání hub má však i svá rizika, a to nejen v podobě jedovatých druhů. Nebezpečí pro houbaře může představovat i příroda sama. Návštěvníci lesů jsou schopni se kvůli plnému košíku vydat do neznámého terénu. Nebezpečím pro ně pak může být náročný terén a ztráta orientace v rozhlehlých lesích, které neznají.

Každoročně se ztratí mnoho, zejména starších osob při výletech za houbařením. Pátrací akce jsou většinou poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky. Jedná se totiž o rozsáhlé plochy k propátrání a často v nepřehledném terénu. Někdy je dokonce nutné nasadit do pátrání speciální techniku, jako je například policejní vrtulník vybavený termovizí. Takové pátrací akce mohou trvat hodiny i dny, a záchrana ztracených osob je složitá, zejména pokud zabloudí v odlehlých částech lesů bez přístupu k signálu nebo orientačním bodům.

Dramatické chvíle při houbaření v lesích kolem Sněžníku zažil 73letý senior v úterý 8. října. V podvečer zavolala na linku 158 žena s tím, že má obavy o svého manžela, který ráno vyrazil ke Sněžníku na houby a měl se vrátit do druhé hodiny odpoledne. Muž ale domů nedorazil a mobilní telefon s sebou neměl. Policie okamžitě zahájila pátrací akci, která probíhala v součinnosti s policejními psovody a byla povolána i letecká podpora – policejní vrtulník vybavený termovizí, který pomáhá hledat osoby v těžko přístupném terénu. Vše nakonec dopadlo šťastně. Zhruba po dvou hodinách jej policisté našli nezraněného a v pořádku. Další takový případ s podobným scénářem, kdy policisté pátrali po pohřešovaném houbaři, se odehrál také v okolí Lipové na Šluknovsku zhruba o týden dříve.

Aby se těmto nepříjemným a někdy i nebezpečným situacím dalo co nejvíce předejít, připravili jsme pro všechny houbaře několik důležitých rad. Dodržováním těchto pravidel můžete nejen ochránit své zdraví, ale také ulehčit práci záchranným složkám.

Na co je tedy dobré myslet, než se vydáme na výlet nebo do lesa na houby??

Důležité je především zvážit své síly, schopnosti a zkušenosti, nutností je mít sílu dojít z výletu či z lesa zpět domů.

Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete a kdy se vrátíte.

Mějte vždy s sebou mobilní telefon, který je funkční a nabitý.

Pokud plánujete delší pobyt v přírodě, přibalte si malou svačinu (jídlo i pití), pokud je to nezbytné, mějte při sobě i léky.

Nezapomeňte na vhodné oblečení (do sucha, mokra i zimy), součástí dobrého oblečení jsou také kvalitní boty.

Nevydávejte se do neznámého či neschůdného terénu.

Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, pokud zabloudíte).

Pokud je to jen trochu možné, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.

Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci Záchranka.

A co dělat, když se dostaví pocit, že jste zabloudili??

Zachovejte chladnou hlavu, nezmatkujte.

Vraťte se na místo, které je vám povědomé, nebo lze dobře popsat.

Raději se držte turistických cest se značením.

Pokud vás jde na výlet nebo na houby více, buďte vždy na dohled.

Snažte se zachovat jeden směr trasy.

Přivolejte si pomoc prostřednictvím mobilního telefonu (můžete volat rodině, ale i využít tísňových linek či aplikaci Záchranka).

Popište, kde jste (z místa pak už neodcházejte a vyčkejte pomoc).

Pozor na parkování a bezpečnost vozidla:

Mnoho houbařů přijíždí do lesa autem. Je důležité parkovat pouze na povolených místech a vždy si pamatovat, že auto není trezor. Nenechávejte ve vozidle cenné věci, jako jsou peněženky, mobilní telefony nebo doklady. Pokud tak učiníte, můžete své auto vystavit riziku krádeže.

