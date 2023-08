Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Houbaři a pohyb v lese

KRAJ: Apelujeme na houbaře, aby ani při této zálibě nezapomínali na své zdraví a nepodceňovali zásady bezpečného chování.

Počasí přeje houbařům a díky tomu stále více lidí vyráží do lesa. Měli by mít však na paměti, že s pobytem v přírodě mohou být spojena také nejrůznější rizika. Policisté na Blanensku dnes preventivně vyrazili za houbaři do okolí Suchý a Němčice, kde je upozorňovali na rizika spojené s pobytem v přírodě a poskytli jim níže uvedené doporučení.

Pokud se rozhodnete jet do přírody autem, ne všude lze parkovat. Mnozí parkují u vjezdů do lesů a komplikují přístupnost např. vjezdu lesní techniky, případně i záchranné služby. Tímto se ale dopouští protiprávního jednání, a to přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který policisté mohou na místě udělit pokutu až do výše dvou tisíc korun. Řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do lesa, se vystavují rovněž možnosti postihu ve správním řízení. Pokud najdeme místo, kde můžeme zaparkovat, je dobré mít na paměti zabezpečení vozidla, a to jak proti krádeži, tak proti pohybu. Jelikož takto odstavená a zdánlivě opuštěná vozidla mohou být terčem zlodějů.

Každoročně také pátráme po osobách, které se vydaly do lesa, ať už na houby nebo na procházku a následně se ztratily. Jeden z takových případů se udál před čtrnácti dny na Blanensku. Policisté pátrali po 79 letém seniorovi, který se vydal ráno na houby. Oznámení o pohřešování jsme přijali v pozdních odpoledních hodinách. Na linku 158 zavolala oznamovatelka, která uvedla, že jí volal manžel z lesa a sdělil jí, že upadl a těžko se pohybuje. Do okolí Petrovic, kde se muž pohyboval, vyjelo hned několik policejních hlídek, které začaly propátrávat lesní porost. Po necelé hodině policisté vyčerpaného seniora nalezli a následně jej předali do lékařské péče.

Pátrací akce jsou většinou poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky. Jedná se totiž o rozsáhlé plochy k propátrání, často v nepřehledném terénu.

Na co je tedy dobré myslet, než se vydáme na výlet nebo do lesa na houby??

Důležité je především zvážit své síly, schopnosti a zkušenosti, nutností je mít sílu dojít z výletu či z lesa zpět domů.

Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete a kdy se vrátíte.

Mějte vždy s sebou mobilní telefon, který je funkční a nabitý.

Pokud plánujete delší pobyt v přírodě, přibalte si malou svačinu (jídlo i pití), pokud je to nezbytné, mějte při sobě i léky.

Nezapomeňte na vhodné oblečení (do sucha, mokra i zimy), součástí dobrého oblečení jsou také kvalitní boty.

Nevydávejte se do neznámého či neschůdného terénu.

Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, pokud zabloudíte).

Pokud je to jen trochu možné, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.

Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci Záchranka.

A co dělat, když se dostaví pocit, že jste zabloudili??

Zachovejte chladnou hlavu, nezmatkujte.

Vraťte se na místo, které je vám povědomé, nebo lze dobře popsat.

Raději se držte turistických cest se značením.

Pokud vás jde na výlet nebo na houby více, buďte vždy na dohled.

Snažte se zachovat jeden směr trasy.

Přivolejte si pomoc prostřednictvím mobilního telefonu (můžete volat rodině, ale i využít tísňových linek či aplikaci Záchranka).

Popište, kde jste (z místa pak už neodcházejte a vyčkejte pomoc).

Všem přejeme hodně houbařských úlovků bez jakýchkoliv stresových situací.

por. Mgr. Lenka Petrželková, 24. srpna 2023

