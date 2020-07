Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Houbaření

KRAJ VYSOČINA: I sbírání hub a pohyb v lese mají svá pravidla

Policisté na Vysočině každoročně v období letních měsíců řeší případy, které mají souvislost s houbařením. Odjakživa jsme byli národem houbařů, a proto bychom měli mít na paměti, že při pobytu v lese na nás mohou číhat různá rizika. Z tohoto důvodu bychom při sbírání hub měli být obezřetní a dodržovat několik základních pravidel.

V prvé řadě si řidiči, kteří na houby přijedou autem, musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je zakázáno lesním zákonem. Mnozí totiž motorové vozidlo zaparkují přímo před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo komunikaci. Tímto se ale dopouští protiprávního jednání, a to přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za který policisté mohou na místě v příkazním řízení uložit pokutu, a to až do výše dvou tisíc korun. Ti řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do lesa, se rovněž vystavují možnosti postihu. V tomto případě ale přestupek řeší správní orgán, který přestupci může ve správním řízení uložit sankci ještě vyšší. Když už ale nalezneme vhodné místo k parkování, tak je velice důležité vozidlo řádně zajistit, a to jak proti krádeži, tak i proti pohybu. Zejména je zapotřebí zkontrolovat, zda jsou dovřená okna, zajistit vozidlo mechanickými bezpečnostními prvky, pokud je jimi vybaveno a zkontrolovat obsah cenností, které v žádném případě nenecháváme ve vozidle. Vozidla, která jsou takto odstavená a zdánlivě opuštěná, bývají totiž častým terčem zlodějů. Nedávejme jim proto sebemenší příležitost, aby nás okradli. Policisté ale v souvislosti s houbařením neřeší pouze přestupky v dopravě a špatné parkování, ale velmi často také pátrají po osobách, které se v lese ztratí nebo při sbírání hub zabloudí.

Těmto případům ale lze předcházet dodržením několika jednoduchých zásad:

Houby sbírejte pouze na místech, která dobře znáte. Pokud jste v neznámém lese, snažte si zapamatovat orientační body, podle kterých najdete cestu zpět.

Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratíte nebo zraníte, můžete si přivolat pomoc.

Informujte rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdete na houby a kde je přibližně budete sbírat.

Pokud trpíte nějakou nemocí nebo alergií, mějte u sebe potřebné léky.

V mnoha případech také nesmíme zapomenout na ochranné prostředky, které nám mohou zachránit život. Jedná se především o spreje pro astmatiky, repelenty na ochranu proti bodavému hmyzu, případně proti útoku klíšťat, jejichž kousnutí nám může způsobit trvalé následky.

Při každé cestě do lesa je proto nutné mít na paměti, že není důležité to, kolik hub nasbíráme, ale především to, abychom se v pořádku vrátili domů. Když tedy tato jednoduchá pravidla budeme při pobytu v lese dodržovat, budeme mít jistotu, že v případě jakékoliv nepříjemné události, která nás může potkat, se nám včas dostane potřebné pomoci.

nprap. Bc. David Linhart, vrchní inspektor

13. července 2020

vytisknout e-mailem