Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Houbaření mělo šťastný konec

ORLICKOÚSTECKO – Policejní psovod ztraceného seniora nalezl.

Dnes před půl desátou jsme na lince 158 přijali oznámení o seniorovi, který se měl ztratit v lese. Na oznamovatele – projíždějícího řidiče zamávala starší paní, která mu následně sdělila, že se jí v lese ztratil manžel a ona ho už asi hodinu hledá. Seniorka u sebe bohužel neměla telefon, tak nemohla nikomu zavolat o pomoc. Operačnímu důstojníkovi žena popsala, jak manžel vypadá a co má na sobě.



Na místo během několika minut přijeli policisté z Oddělení hlídkové služby, z obvodního oddělení a zároveň i psovod se svým čtyřnohým parťákem. Tam se od ženy dozvěděli, kde se s manželem rozdělili a kde se měli následně potkat. Policisté klasicky vytvořili skupiny a pátrali v lese. Během necelé půl hodinky policejní psovod muže nalezl. Tentokrát pátrání bylo velmi rychle ukončeno a mělo šťastný konec, což tak nebývá pokaždé.



Vzhledem k tomu, že během posledních dnů a uplynulého víkendu jsme hledali několik houbařů, a to nejen seniorů, rádi bychom upozornili, abyste si do lesa a na jiné výlety mimo domov brali své NABITÉ mobilní telefony, které mohou při pátrání hrát zásadní roli a v některých případech se stávají tak pojítkem téměř mezi životem a smrtí. Je potřeba si uvědomit, že ač přes den ještě bývá poměrně teplo, v noci leckdy stupnice teploměru výrazně klesá k nule a takové „přenocování“ v lese s sebou přináší nemalá rizika.



A ještě jedno důležité upozornění, pokud je pozdější odpoledne a nedaří se vám osobu najít, kontaktujte policii dříve než se setmí, protože i pro naše pátrací týmy je logicky lepší pátrat za světla než za tmy.

6. října 2022

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

