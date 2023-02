Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hospodská rvačka skončila zraněním servírky

ČESKOLIPSKO - Případ prověřujeme pro ublížení na zdraví.

Policisté obvodního oddělení v Novém Boru objasňují incident, ke kterému došlo v neděli 5. února kolem čtvrté hodiny nad ránem před jedním novoborským barem poblíž centra města. V inkriminovanou dobu se pod vlivem alkoholu nejprve začali hádat hosté, kteří chodili z baru ven na cigaretu. Po krátké výměně názorů se i poprali a incident přitáhl pozornost dalších hostů, kteří vyšli před bar. Byla mezi nimi i 32letá servírka, kterou pak zasáhla hozená sklenice od whisky a poranila ji na ruce. Na místo proto kromě nás vyjela i Zdravotnická záchranná služba, která ji s nepěkným řezným poraněním převezla na ošetření do zdravotnického zařízení. Podle výpovědí svědků události měl sklenici do davu před barem hodit 28letý účastník incidentu. Zda chtěl ublížit právě servírce, a nebo někomu jinému, to zatím nevíme. Případ prověřujeme pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví.

8. 2. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

