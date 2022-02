Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Horská střediska hlásí zaplněná parkoviště

TRUTNOVSKO, RYCHNOVSKO - Policisté musí regulovat dopravu a posílat automobily do níže položených míst. Využijte kyvadlovou, radí.

Šerlich/Orlické horyUž od ranních hodin působí policiejní hlídky ve všech větších horských střediscích, neboť ta zaznamenávají díky jarním prázdninám a krásnému zimnímu počasí rekordní návštěvnost.

Před polednem se zaplnila parkoviště všech významnějších horských středisek a v tuto chvíli musí policisté otáčet vozidla ze Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou, Janských lázní, Pomezních Bud a dalších. Obdobná je situace i na Šerlichu v Orlických horách, kde je parkoviště plné již od 9. hodiny ranní.

Policisté proto žádají návštěvníky, kteří směřují do hor, aby tam, kde to je možné, využívali v maximální možné míře kyvadlovou dopravu a hlavně neparkovali tam, kde to není dovolené a neblokovali průjezd vozidlům IZS.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

12. 2. 2022 v 12.05

