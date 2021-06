Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hořká pachuť internetového vztahu

HODONÍNSKO: Virtuální vztah s údajným lékařem ji vyšel na milion korun.

Starší žena z Hodonínska se obrátila na policisty, že se s největší pravděpodobností stala obětí podvodu. V roce 2019 se na sociální síti seznámila s mužem vystupujícím pod identitou vojenského lékaře, který právě působil v iráckém Bagdádu. Po počáteční komunikaci a vzájemných sympatiích jí za nějaký čas slíbil, že se za ní přestěhuje do ČR a budou spolu žít. Vypadalo to velmi nadějně a srdce ženy ze Slovácka pravděpodobně zaplanulo. Než se však svého virtuálního milého dočkala, požadoval po ní pod různými záminkami zasílání finančních částek. Například potřeboval peníze na internet, aby spolu mohli komunikovat. Poté zase na zaplacení balíčku, ve kterém jí chtěl poslat větší obnos amerických dolarů. Dále pak na zaplacení různých celních poplatků a jiné smyšlené legendy. Důvěřivá žena, aniž by si kdy ověřila pravou identitu svého protějšku, tak bezhlavě posílala požadované částky, které se v konečném důsledku vyšplhaly na necelý milion korun. Do dnešního dne se však virtuální lékař na půdě České republiky neobjevil. Z tohoto internetového vztahu tak podvedené ženě zůstala jen hořká pachuť a prázdné bankovní konto.

Před podobnými případy, kterých se objevuje stále mnoho, důrazně varujeme. Nikdy neposílejte peníze osobám, které osobně neznáte, nikdy jste je neviděli a neznáte jejich pravou identitu. Za falešnými profily na sociálních sítích se ukrývá mnoho podvodníků.

por. Bc. Petr Zámečník, 3. 6. 2021

